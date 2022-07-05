Де на Волині сьогодні, 2 січня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 02:00
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 2 січня у Волинській області.
Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ГРАФІКОМ можна за посиланням.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ГРАФІКОМ можна за посиланням.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де на Волині сьогодні, 2 січня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 02:00
НАТО попереджає про можливий новий наступ на Україну
Сьогодні, 00:50
2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost у перший день 2023-го
01 січень, 23:30
У селі Чесний Хрест на Волині церква перейшла до ПЦУ
01 січень, 22:45
Медіа