Де на Волині сьогодні, 2 січня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

Де на Волині сьогодні, 2 січня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 2 січня у Волинській області.

Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ГРАФІКОМ можна за посиланням.

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.

У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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