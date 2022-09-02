У новорічну ніч в Макіївці знищили 400 окупантів

У новорічну ніч в Макіївці знищили 400 окупантів
В новорічну ніч в Донецькій області було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300 - поранено.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram, удару було завдано по скупченню мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці.

Зазначається, що мобілізованих росіян розташували у будівлі профтехучилища №19 (вулиця Кремлівська, 48).

"В результаті "необережного поводження з нагрівальними приладами", нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, ще близько 300 окупантів отримали поранення різного ступеню важкості, зазначають в Страткомі.


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Теги: Макіївка, окупанти, знищили
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