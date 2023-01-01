Українців закликали повідомляти про проліт «Шахедів»: куди телефонувати





Про це повідомляє начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет в Telegram.



"Декілька груп "мопедів" запущено по Україні", - сказав Шайхет.



Він закликав громадян, що помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування.



"Ми готові їх погасити", - додав начальник обласної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни сьогодні ввечері знову запустили ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.Про це повідомляє начальник поліції Миколаївської області"Декілька груп "мопедів" запущено по Україні", - сказав Шайхет.Він закликав громадян, що помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування."Ми готові їх погасити", - додав начальник обласної поліції.

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