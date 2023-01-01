Українців закликали повідомляти про проліт «Шахедів»: куди телефонувати

Українців закликали повідомляти про проліт «Шахедів»: куди телефонувати
Росіяни сьогодні ввечері знову запустили ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.

Про це повідомляє начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет в Telegram.

"Декілька груп "мопедів" запущено по Україні", - сказав Шайхет.

Він закликав громадян, що помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування.

"Ми готові їх погасити", - додав начальник обласної поліції.

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Теги: шахеди
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