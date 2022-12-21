На Волині сталося подвійне вбивство
Сьогодні, 10:20
У селі Олександрія Луцького району вбили жінку та її дорослого сина, а тіла вкинули у колодязь.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що поліцейські вже розкрили цей жахливий злочин.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що поліцейські вже розкрили цей жахливий злочин.
Деталі – згодом.
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