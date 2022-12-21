На Волині сталося подвійне вбивство





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що поліцейські вже розкрили цей жахливий злочин.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Олександрія Луцького району вбили жінку та її дорослого сина, а тіла вкинули у колодязь.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Розповіли, що поліцейські вже розкрили цей жахливий злочин.Деталі – згодом.

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