Кількість загиблих під час атаки на Київ 31 грудня збільшилася

Кількість загиблих під час атаки на Київ 31 грудня збільшилася
У понеділок, 2 січня, помер ще один чоловік, який постраждав внаслідок атаки на Київ 31 грудня.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вдень 31 грудня Росія обстріляла Київ. Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих та 1 загиблого. Було пошкоджено готель.


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Теги: Росія, Україна, війна
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