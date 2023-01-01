Кількість загиблих під час атаки на Київ 31 грудня збільшилася





Про це Віталій Кличко.



"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 2 січня, помер ще один чоловік, який постраждав внаслідок атаки на Київ 31 грудня.Про це повідомляє мер столиці"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вдень 31 грудня Росія обстріляла Київ . Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих та 1 загиблого. Було пошкоджено готель.

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