На Волині виявили двох мисливців-порушників
Сьогодні, 17:42
1 січня інспектор з охорони навколишнього природного середовища спільно з представниками Камінь-Каширської районної організації УТМР, виявили двох чоловіків, які перебували на території Пнівненського лісництва ДП «Камінь-Каширського лісгоспу».
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.
При собі чоловіки мали дві мисливські рушниці та двох мисливських собак. Держекоінспектор склав два протоколи за ч.1 ст. 85 КУпАП, щодо порушення правил полювання.
Рушниці вилучили та передали поліції.
Державна екологічна інспекція у Волинській області нагадує, що під час військового стану полювання заборонене до його закінчення.
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Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.
При собі чоловіки мали дві мисливські рушниці та двох мисливських собак. Держекоінспектор склав два протоколи за ч.1 ст. 85 КУпАП, щодо порушення правил полювання.
Рушниці вилучили та передали поліції.
Державна екологічна інспекція у Волинській області нагадує, що під час військового стану полювання заборонене до його закінчення.
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