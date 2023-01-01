Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 3 січня

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Протягом цієї доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.Противник, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах Республіки Білорусь та РФ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.Противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.