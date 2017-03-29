На Волині побільшало хворих на грип. ВІДЕО

На Волині побільшало хворих на грип. ВІДЕО
Чимало волинян звертаюься до сімейних лікарів із страхом, що у них коронавірус, але лікарі вказують на усі симптоми інфекційної хвороби.

Про це йдеться в сюжеті телеканал «КонкурентTV».

Сімейна лікарка Луцької обласної поліклініки №1 Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом.

"Вчора 20 пацієнтів, сьогодні більше 20 пацієнтів", - розповідає лікарка.

Медики зазначають, що захворвань на коронавірус стає менше. адже люди вакцинуються, а щодо грипу - пацієнти часо забувають про профілактику та щеплення.

Детальніше дивіться у відео: