На Волині побільшало хворих на грип. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Чимало волинян звертаюься до сімейних лікарів із страхом, що у них коронавірус, але лікарі вказують на усі симптоми інфекційної хвороби.
Про це йдеться в сюжеті телеканал «КонкурентTV».
Сімейна лікарка Луцької обласної поліклініки №1 Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом.
"Вчора 20 пацієнтів, сьогодні більше 20 пацієнтів", - розповідає лікарка.
Медики зазначають, що захворвань на коронавірус стає менше. адже люди вакцинуються, а щодо грипу - пацієнти часо забувають про профілактику та щеплення.
Детальніше дивіться у відео:
Про це йдеться в сюжеті телеканал «КонкурентTV».
Сімейна лікарка Луцької обласної поліклініки №1 Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом.
"Вчора 20 пацієнтів, сьогодні більше 20 пацієнтів", - розповідає лікарка.
Медики зазначають, що захворвань на коронавірус стає менше. адже люди вакцинуються, а щодо грипу - пацієнти часо забувають про профілактику та щеплення.
Детальніше дивіться у відео: