Українці матимуть інтернет під час відключень світла

Українці матимуть інтернет під час відключень світла
Українським провайдерам передали 172 акумуляторні батереї SBL, які будуть живити Інтернет-мережі протягом 10-12 годин після відключень світла.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

«Мінцифра спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям — бути на зв’язку з рідними та знати останні новини. Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення», - зазначили у відомстві.

Зауважимо, після новорічних свят в Україні повертають графіки відключень світла, які запроваджуються через ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Як повідомила енергетична компанія «Укренерго», від 14:00 почали планово вимикати світло, оскільки ввечері очікують поступове зростання споживання.

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Теги: Інтернет, світло
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