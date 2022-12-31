Українці матимуть інтернет під час відключень світла





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«Мінцифра спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям — бути на зв’язку з рідними та знати останні новини. Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення», - зазначили у відомстві.



Зауважимо, після новорічних свят в Україні повертають графіки відключень світла, які запроваджуються через ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Як повідомила енергетична компанія «Укренерго», від 14:00 почали планово вимикати світло, оскільки ввечері очікують поступове зростання споживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українським провайдерам передали 172 акумуляторні батереї SBL, які будуть живити Інтернет-мережі протягом 10-12 годин після відключень світла.Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.«Мінцифра спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям — бути на зв’язку з рідними та знати останні новини. Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення», - зазначили у відомстві.Зауважимо, після новорічних свят в Україні повертають графіки відключень світла, які запроваджуються через ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Як повідомила енергетична компанія «Укренерго», від 14:00 почали планово вимикати світло, оскільки ввечері очікують поступове зростання споживання.

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