Учні волинської школи купили Starlink для захисників України

Учні волинської школи купили Starlink для захисників України
Учні Камінь-Каширського ліцею №2 купили та передали бійцям Збройних сил України систему супутникового зв’язку Starlink.

Як розповідає директорка закладу освіти Тетяна Митчик, Starlink вже передали на передову. Прилад поїхав на Бахмутський напрямок, - пише газета "Полісся".

"Діти залюбки ініціюють та долучаються до такої доброчинності. Іноді здається, що волонтерська діяльність їх наче окрилює. І не дивно, адже це підростаюче покоління хоче бачити свою державу вільною та демократичною. А тому воно вже докладає до цього своїх зусиль, допомагаючи захисникам, які сьогодні змушені виборювати це майбутнє, проливаючи кров", — каже Тетяна Йосипівна.

Разом із черговим вантажем допомоги для військових у напрямку Бахмута ліцеїсти відправили придбаний за зібрані кошти планшет, а також маскувальні сітки і домашні теплі подарунки. Старшокласники розмалювали національні стяги. На них вони написали свої побажання та зобразили заповітні мрії, що мають здійснитися у вільній Україні. Молодші ж школярі виготовили обереги, які охоронятимуть наших воїнів.

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Теги: Камінь-Каширський, допомога, школа, війна
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