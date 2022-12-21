«Моє завдання – вигнати окупантів»: волинський доброволець поповнить лави штурмової бригади «Лють»

Андрій Легенький – один із сотень цивільних добровольців, який пройшов відбір до об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». У відносно мирному Ковелі на Волині чоловік працював системним адміністратором. Але далі бачить себе лише на захисті країни.



Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Розповідає, що такий намір мав ще на початку зими, тоді пройшов відбір у підрозділ поліції «Сафарі», але вирішив приєднатися до бригади «Лють».



«Батьки ще нічого не знають, на роботі здогадуються, а дружина знає і підтримує», - каже Андрій.



Волинянин має високу мотивацію, займається спортом, володіє зброєю, закінчив курси управління дронами, без проблем пройшов усі етапи відбору, бо системно і ґрунтовно готувався.



Каже, що має чимало знайомих з «Сафарі», та й багато хлопців, з якими разом тренувались в рідному місті, вже роз’їхались по різних підрозділах і служать.



Рішення піти в «Лють» приймав виважено, все обдумував, радився з дружиною.



«У мене це вийшло комплексно, сидіти зараз просто так не можу. Я окупантів сюди не кликав, тому моя задача – їх вигнати. Я знаю, на що йду, і роблю це свідомо, зваживши свої сили», - говорить чоловік.



На його думку, одного лише почуття патріотизму для цього недостатньо.



«Не так важлива кількість, як якість бійців. Мають іти люди, які хочуть йти, які розуміють службу. Хто відчуває в собі цю силу і здатність – має йти», - переконаний Андрій.



Та додає: «Війна триває, вона може торкнутись кожного. Війна може бути і затяжна, і не затяжна. Тому я нічого не планую. Я просто хочу бути там, де маю бути».



Нагадаємо, що



Добровольці, які хочуть приєднатися, можуть подати анкету на сайті storm.mvs.gov.ua або через Центри надання адміністративних послуг.



Далі кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тести, пройти тестування на знання законодавства та логічне мислення. Після успішного тестування він пройде кількамісячне навчання. По завершенню якісної підготовки бійці приступлять до виконання поставлених завдань – знищення ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 43-річний ковельчанин– один із сотень цивільних добровольців, який пройшов відбір до об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». У відносно мирному Ковелі на Волині чоловік працював системним адміністратором. Але далі бачить себе лише на захисті країни.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Розповідає, що такий намір мав ще на початку зими, тоді пройшов відбір у підрозділ поліції «Сафарі», але вирішив приєднатися до бригади «Лють».«Батьки ще нічого не знають, на роботі здогадуються, а дружина знає і підтримує», - каже Андрій.Волинянин має високу мотивацію, займається спортом, володіє зброєю, закінчив курси управління дронами, без проблем пройшов усі етапи відбору, бо системно і ґрунтовно готувався.Каже, що має чимало знайомих з «Сафарі», та й багато хлопців, з якими разом тренувались в рідному місті, вже роз’їхались по різних підрозділах і служать.Рішення піти в «Лють» приймав виважено, все обдумував, радився з дружиною.«У мене це вийшло комплексно, сидіти зараз просто так не можу. Я окупантів сюди не кликав, тому моя задача – їх вигнати. Я знаю, на що йду, і роблю це свідомо, зваживши свої сили», - говорить чоловік.На його думку, одного лише почуття патріотизму для цього недостатньо.«Не так важлива кількість, як якість бійців. Мають іти люди, які хочуть йти, які розуміють службу. Хто відчуває в собі цю силу і здатність – має йти», - переконаний Андрій.Та додає: «Війна триває, вона може торкнутись кожного. Війна може бути і затяжна, і не затяжна. Тому я нічого не планую. Я просто хочу бути там, де маю бути».Нагадаємо, що об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» - це воєнізований підрозділ нового зразка, призначений для відсічі та стримування збройної агресії проти України. У її арсеналі – бронетехніка (БМП, БТР, КОЗАК), артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння.Добровольці, які хочуть приєднатися, можуть подати анкету на сайті storm.mvs.gov.ua або через Центри надання адміністративних послуг.Далі кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тести, пройти тестування на знання законодавства та логічне мислення. Після успішного тестування він пройде кількамісячне навчання. По завершенню якісної підготовки бійці приступлять до виконання поставлених завдань – знищення ворога.

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