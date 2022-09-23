Україна не б'є по території РФ, – Подоляк





Про це Михайло Подоляка.



Усі інциденти з атаками дронів усередині країни-агресора пов'язані з панічними процесами серед росіян.



"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома. У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку непізнаних літаючих об'єктів", - написав Подоляк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна веде оборонну війну і не завдає ударів по території Росії.Про це повідомляє у Twitter радник голови Офісу президентаУсі інциденти з атаками дронів усередині країни-агресора пов'язані з панічними процесами серед росіян."Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома. У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку непізнаних літаючих об'єктів", - написав Подоляк.

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