Україна не б'є по території РФ, – Подоляк

Україна не б'є по території РФ, – Подоляк
Україна веде оборонну війну і не завдає ударів по території Росії.

Про це повідомляє у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляка.

Усі інциденти з атаками дронів усередині країни-агресора пов'язані з панічними процесами серед росіян.

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома. У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку непізнаних літаючих об'єктів", - написав Подоляк.


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Теги: Подоляк, РФ, дрони, атака
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