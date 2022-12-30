У Луцькому районі лунатимуть вибухи

У Луцькому районі лунатимуть вибухи
Сьогодні, 2 березня, з 15:00 до 16:00 у селі Березолуки Луцького району лунатимуть вибухи.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Жителів інформують, що працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів.

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Теги: Луцький район, вибухи
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