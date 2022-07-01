95-та весна: волинянка, яка має 31 правнука, відзначила ювілей

95-та весна: волинянка, яка має 31 правнука, відзначила ювілей
У перший день весни Ратнівський селищний голова Віталій Бірук відвідав жительку с. Броди Панасюк Феодосію Оксентіївну, якій виповнилось 95. Вона із тих, хто день народження відзначає у високосний рік.

Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.

"Сердечно вітаю з ювілеєм! Майже століття життя позаду, тому бажаю багато, багато здоров’я, сил і спокою, довгих літ щасливого та мирного життя. Нехай воно завжди наповнюється радістю від усвідомлення того, скільки важливих справ було зроблено за всі ці роки. Хай здоровими і щасливими зростають Ваші онуки та правнуки. Нехай у Вашій родині панує злагода і спокій, а оселя повниться достатком! Довгих і щасливих років життя до самого 100-річчя", - побажав очільник громади, вручивши квіти та подарунки.

Народилася Феодосія Оксентіївна 29 лютого 1928 року в сім'ї, де виховувалося п' ятеро дітей. Пережила війну, ховаючись з матір'ю в чорному лісі. Батька десь у 1948 році вивезли в Караганду, де і помер. У 1953 році вийшла заміж, народила 9 дітей. Має 21 онука та 31 правнука.

"Ці світлі очі бачили війну в дитячому віці. На жаль, вона знову постукала у домівки кожного українця. Тож бажаємо Феодосії Панасюк більше не відчувати жахіття війни та якнайшвидше святкувати перемогу. Нехай не забуваються приємні моменти життя і на душі завжди буде тепло та спокійно. Бажаємо міцного здоров’я, енергії і бадьорості до 100", - вітають жінку у селищній раді.

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Теги: Ратне, ювілей, 95-річчя, Феодосія Панасюк, День народження
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