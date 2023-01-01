На Волині згорів будинок: мати з дитиною залишилися без житла

На Волині згорів будинок: мати з дитиною залишилися без житла
У селі Грудки Камінь-Каширської громади 27 лютого сталася пожежа – без житла залишилася мама з дитиною.

Про це пише газета Нове життя.

Будинок, у якому проживала жінка з малолітньою дитиною, був дерев’яним. Тож вогонь швидко охопив будівлю і знищив меблі, одяг, речі вжитку. На щастя, в хаті на момент загорання нікого не було.

Небайдужі люди просять допомогти погорільцям, хто чим може (коштами, одягом тощо).

Кошти можна перераховувати на картку 4441114401412349 Зрум Ірина Степанівна.

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Теги: згоріло житло, пожежа
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