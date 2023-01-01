На Волині згорів будинок: мати з дитиною залишилися без житла





Про це пише газета



Будинок, у якому проживала жінка з малолітньою дитиною, був дерев’яним. Тож вогонь швидко охопив будівлю і знищив меблі, одяг, речі вжитку. На щастя, в хаті на момент загорання нікого не було.



Небайдужі люди просять допомогти погорільцям, хто чим може (коштами, одягом тощо).



Кошти можна перераховувати на картку 4441114401412349 Зрум Ірина Степанівна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Грудки Камінь-Каширської громади 27 лютого сталася пожежа – без житла залишилася мама з дитиною.Про це пише газета Нове життя. Будинок, у якому проживала жінка з малолітньою дитиною, був дерев’яним. Тож вогонь швидко охопив будівлю і знищив меблі, одяг, речі вжитку. На щастя, в хаті на момент загорання нікого не було.Небайдужі люди просять допомогти погорільцям, хто чим може (коштами, одягом тощо).Кошти можна перераховувати на картку

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