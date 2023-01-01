У Луцьку сьогодні кілька вулиць тимчасово залишаться без світла

У Луцьку сьогодні кілька вулиць тимчасово залишаться без світла
З 12:00 до 15:00 2 березня у Луцьку буде відстутнє електропостачання по вул. Глушець, Дубнівська, Київський майдан та прилеглих у м. Луцьк для проведення аварійно-відновлювальних робіт по усуненню виявленого дефекту на обладнанні.

Про це інформують у ПрАТ «Волиньобенерго».

Зазначені заходи застосовуються для запобіганню аварійних пошкоджень роботи мережі та забезпечення надійного і безперебійного електропостачання споживачів.

Інформацію про час початку та закінчення перерви елетропостачання із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) можна дізнатись на офіційному веб сайті «Волиньобленерго» у розділі «Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання»

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Теги: електроенергія, Луцьк, вимкнення
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