Ротавірусна інфекція та її лікування*





Викликають її зазвичай мікроби групи ротавірусів. Ці патогени дуже швидко поширюються, передаються навіть аерозольним шляхом, що є рідкістю для кишкових інфекцій. Пік заражень припадає на середину зими, але до настання стабільного весняного тепла ротавіруси ще можуть бути активними. У хворого спостерігаються рідкі випорожнення при частих позивах до дефекації, слабкість, відсутність апетиту, нудота, коліки, блювання. Іноді носій може поширювати мікроба, не маючи ознак хвороби.



Головна помилка людей, які страждають на вірусну діарею, — спробувати обійтися самолікуванням. Незважаючи на звичайність симптомів, цей вірус небезпечний і підступний, тому для боротьби з ним потрібен досвід фахівця і комплексний підхід. Він включає регідратаційні заходи, антимікробну терапію, дієту, прийом пробіотиків. Ентерол®, інструкція до якого підкаже, як приймати препарат, — засіб з доведеною ефективністю. Гастроентерологи постійно радять його своїм пацієнтам.



У ряді випадків людина з ротавірусною інфекцією потребує госпіталізації.



Навіщо при вірусній діареї приймати пробіотики

Ротавіруси, розмножуючись в організмі хворого, серйозно ушкоджують здоровий внутрішній мікробіом. Страждає слизова оболонка, змінюється середовище кишечника. Все це призводить до більш глобальних проблем, ніж розлад шлунку. Імунітет, обмін речовин, загальний тонус організму виявляються також під ударом. Недостатньо просто знищити збудника, потрібно дати ШКТ можливість відновити сили та повернути повноцінну функціональність. З цією задачею чудово впорається



- має безпосередню антимікробну дію, пригнічує ріст різних патогенів, серед яких — ентеро- та ротавіруси;



- має антисекреторний вплив, запобігаючи порушенню електролітного балансу;



- активізує дисахаридазу тонкого кишечника, дозволяючи уникнути вторинної лактазної недостатності або звести її до мінімуму;



- має трофічний ефект, тобто здатний загоювати пошкоджені тканини.



Пробіотики рекомендовані до застосування після завершення противірусної терапії, щонайменше 5–7 днів після зникнення симптомів.



Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Діарея, спричинена вірусним ураженням, — небезпечний симптом, який тягне за собою зневоднення, порушення здорового травлення в кишечнику, спад імунних сил організму.Викликають її зазвичай мікроби групи ротавірусів. Ці патогени дуже швидко поширюються, передаються навіть аерозольним шляхом, що є рідкістю для кишкових інфекцій. Пік заражень припадає на середину зими, але до настання стабільного весняного тепла ротавіруси ще можуть бути активними. У хворого спостерігаються рідкі випорожнення при частих позивах до дефекації, слабкість, відсутність апетиту, нудота, коліки, блювання. Іноді носій може поширювати мікроба, не маючи ознак хвороби.Головна помилка людей, які страждають на вірусну діарею, — спробувати обійтися самолікуванням. Незважаючи на звичайність симптомів, цей вірус небезпечний і підступний, тому для боротьби з ним потрібен досвід фахівця і комплексний підхід. Він включає регідратаційні заходи, антимікробну терапію, дієту, прийом пробіотиків. Ентерол®, інструкція до якого підкаже, як приймати препарат, — засіб з доведеною ефективністю. Гастроентерологи постійно радять його своїм пацієнтам.У ряді випадків людина з ротавірусною інфекцією потребує госпіталізації.Ротавіруси, розмножуючись в організмі хворого, серйозно ушкоджують здоровий внутрішній мікробіом. Страждає слизова оболонка, змінюється середовище кишечника. Все це призводить до більш глобальних проблем, ніж розлад шлунку. Імунітет, обмін речовин, загальний тонус організму виявляються також під ударом. Недостатньо просто знищити збудника, потрібно дати ШКТ можливість відновити сили та повернути повноцінну функціональність. З цією задачею чудово впорається Ентерол® 250 інструкція підказує, що до складу цього ефективного пробіотика входять бактерії Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Цей штам:- має безпосередню антимікробну дію, пригнічує ріст різних патогенів, серед яких — ентеро- та ротавіруси;- має антисекреторний вплив, запобігаючи порушенню електролітного балансу;- активізує дисахаридазу тонкого кишечника, дозволяючи уникнути вторинної лактазної недостатності або звести її до мінімуму;- має трофічний ефект, тобто здатний загоювати пошкоджені тканини.Пробіотики рекомендовані до застосування після завершення противірусної терапії, щонайменше 5–7 днів після зникнення симптомів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію