Оприлюднили розміри зарплат військових у 2023 році





Про це



«Затверджено новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році», - йдеться в повідомленні.



Зокрема, зарплата стрільця у 2022 році становила: для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях - 43 тис. грн; для тих, хто бере участь у бойових діях – 113 238 грн.



У поточному 2023 р. зарплати зробили більш диференційованими, зменшивши зарплати «тиловим» військовослужбовцям і збільшивши тим, хто виконує бойові завдання чи бере участь у бойових діях.



Зокрема, стрільці, які не виконують бойові завдання, отримуватимуть 20 587 грн, стрільці, які виконують бойові завдання – 50 587 грн, а учасники бойових дій – 120 587 грн.



Аналогічна відмінність у зарплатах зберігається і для військовослужбовців більш високого рангу. Так, торік командири взводу отримували: 49 тис. грн – хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 119 095 грн – учасники бойових дій.



У 2023 році грошове забезпечення командира взводу становитиме: 28 229 грн – для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 58 229 грн – для тих, хто виконує бойові завдання, 128 229 грн – для учасників бойових дій на передовій.



З детальнішою інформацією про розмір грошового забезпечення військових на інших посадах можна ознайомитися в інфографіці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зарплати військовослужбовців у 2023 році зробили більш диференційованими. Відтепер їхній розмір напряму залежить від участі у виконанні бойових завдань та участі у бойових діях.Про це повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ.«Затверджено новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році», - йдеться в повідомленні.Зокрема, зарплата стрільця у 2022 році становила: для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях - 43 тис. грн; для тих, хто бере участь у бойових діях – 113 238 грн.У поточному 2023 р. зарплати зробили більш диференційованими, зменшивши зарплати «тиловим» військовослужбовцям і збільшивши тим, хто виконує бойові завдання чи бере участь у бойових діях.Зокрема, стрільці, які не виконують бойові завдання, отримуватимуть 20 587 грн, стрільці, які виконують бойові завдання – 50 587 грн, а учасники бойових дій – 120 587 грн.Аналогічна відмінність у зарплатах зберігається і для військовослужбовців більш високого рангу. Так, торік командири взводу отримували: 49 тис. грн – хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 119 095 грн – учасники бойових дій.У 2023 році грошове забезпечення командира взводу становитиме: 28 229 грн – для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 58 229 грн – для тих, хто виконує бойові завдання, 128 229 грн – для учасників бойових дій на передовій.З детальнішою інформацією про розмір грошового забезпечення військових на інших посадах можна ознайомитися в інфографіці.

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