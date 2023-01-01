Оприлюднили розміри зарплат військових у 2023 році

Оприлюднили розміри зарплат військових у 2023 році
Зарплати військовослужбовців у 2023 році зробили більш диференційованими. Відтепер їхній розмір напряму залежить від участі у виконанні бойових завдань та участі у бойових діях.

Про це повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ.

«Затверджено новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зарплата стрільця у 2022 році становила: для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях - 43 тис. грн; для тих, хто бере участь у бойових діях – 113 238 грн.

У поточному 2023 р. зарплати зробили більш диференційованими, зменшивши зарплати «тиловим» військовослужбовцям і збільшивши тим, хто виконує бойові завдання чи бере участь у бойових діях.

Зокрема, стрільці, які не виконують бойові завдання, отримуватимуть 20 587 грн, стрільці, які виконують бойові завдання – 50 587 грн, а учасники бойових дій – 120 587 грн.

Аналогічна відмінність у зарплатах зберігається і для військовослужбовців більш високого рангу. Так, торік командири взводу отримували: 49 тис. грн – хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 119 095 грн – учасники бойових дій.

У 2023 році грошове забезпечення командира взводу становитиме: 28 229 грн – для тих, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях, 58 229 грн – для тих, хто виконує бойові завдання, 128 229 грн – для учасників бойових дій на передовій.

З детальнішою інформацією про розмір грошового забезпечення військових на інших посадах можна ознайомитися в інфографіці.

Оприлюднили розміри зарплат військових у 2023 році
Оприлюднили розміри зарплат військових у 2023 році

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зарплати військових
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку сьогодні кілька вулиць тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 12:10
Ротавірусна інфекція та її лікування*
Сьогодні, 11:56
Оприлюднили розміри зарплат військових у 2023 році
Сьогодні, 11:30
У Росії немає ресурсів для вторгнення в Молдову, – прем'єр-міністр
Сьогодні, 11:15
Погода може дати перевагу українцям у боях за Бахмут, – Міноборони Британії
Сьогодні, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку сьогодні кілька вулиць тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 12:10
 0
Ротавірусна інфекція та її лікування*
Сьогодні, 11:56
 0
Оприлюднили розміри зарплат військових у 2023 році
Сьогодні, 11:30
 0
У Росії немає ресурсів для вторгнення в Молдову, – прем'єр-міністр
Сьогодні, 11:15
 0
Погода може дати перевагу українцям у боях за Бахмут, – Міноборони Британії
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8