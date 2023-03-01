У Росії немає ресурсів для вторгнення в Молдову, – прем'єр-міністр

У Росії немає ресурсів для вторгнення в Молдову, – прем'єр-міністр
Молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан вважає, що у Росії немає достатніх ресурсів для вторгнення у Молдову.

Про це він сказав у ефірі румунського національного телебачення, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

За словами Речана, Росія не може напасти на Молдову через територіальну віддаленість та те, що між обома державами розташована Україна.

"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Ясно також, що Росія не може вторгнутися в Молдову військовим шляхом", – сказав Речан.

З іншого боку, зазначив прем’єр-міністр, у Молдови достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї.

"А придністровський регіон, як і ми, прагне миру і стабільності. Росія веде гібридну війну – багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Усі ці хвилі – радше інформаційна війна, ніж реальний стан справ", – зазначив Речан.

Також прем'єр запевнив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.

Нагадаємо, останнім часом Росія поширює заяви, мовляв українські сили найближчим часом планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України неодноразово це заперечувала.

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Теги: Росія, Україна, війна, Молдова
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