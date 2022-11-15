ДТП на Волині: легковик з’їхав з дороги та загруз в ґрунті
Сьогодні, 10:27
Рятувальники надали допомогу людям після ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вночі поблизу с. Дубичанське Торчинської громади Луцького району трапилось ДТП - легковик з’їхав з дороги та загруз в грунті.
На місце події виїхали рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.
Загрози життю людей і виникненню пожежі не було, але люди перебували у легкому потрясінні. За згодою пасажирів двох з них вогнеборці на пожежному авто доправили на пункт незламності в пожежно-рятувальний підрозділ, де пригостили гарячими напоями.
Після того, як люди оговтались, вони вирушили самотужки додому.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вночі поблизу с. Дубичанське Торчинської громади Луцького району трапилось ДТП - легковик з’їхав з дороги та загруз в грунті.
На місце події виїхали рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.
Загрози життю людей і виникненню пожежі не було, але люди перебували у легкому потрясінні. За згодою пасажирів двох з них вогнеборці на пожежному авто доправили на пункт незламності в пожежно-рятувальний підрозділ, де пригостили гарячими напоями.
Після того, як люди оговтались, вони вирушили самотужки додому.
Фото ілюстративне.
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