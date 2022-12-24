На Волині під час пожежі у житловому будинку загинув 16-річний хлопець





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про подію до служби 101 надійшло о 00:51. Перший підрозділ вогнеборців прибув о 01:10, для гасіння охопленого вогнем дерев’яного житлового будинку застосували загалом 4 водяних стволи.



Пожежу локалізували о 01:45, на місці події виявлено тіло чоловіка, 2006 року народження.



Ймовірна причина пожежі, що виникла у кухні будинку - коротке замикання електромережі, обставини смерті людини встановлюються.



Для ліквідації пожежі залучались підрозділи 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці, команди місцевої пожежної охорони с.Красноволя та смт Колки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 березня, вночі, трапилась пожежа в с.Красноволя Колківської громади Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про подію до служби 101 надійшло о 00:51. Перший підрозділ вогнеборців прибув о 01:10, для гасіння охопленого вогнем дерев’яного житлового будинку застосували загалом 4 водяних стволи.Пожежу локалізували о 01:45, на місці події виявлено тіло чоловіка, 2006 року народження.Ймовірна причина пожежі, що виникла у кухні будинку - коротке замикання електромережі, обставини смерті людини встановлюються.Для ліквідації пожежі залучались підрозділи 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці, команди місцевої пожежної охорони с.Красноволя та смт Колки.

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