На Волині під час пожежі у житловому будинку загинув 16-річний хлопець

На Волині під час пожежі у житловому будинку загинув 16-річний хлопець
2 березня, вночі, трапилась пожежа в с.Красноволя Колківської громади Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про подію до служби 101 надійшло о 00:51. Перший підрозділ вогнеборців прибув о 01:10, для гасіння охопленого вогнем дерев’яного житлового будинку застосували загалом 4 водяних стволи.

Пожежу локалізували о 01:45, на місці події виявлено тіло чоловіка, 2006 року народження.
На Волині під час пожежі у житловому будинку загинув 16-річний хлопець

Ймовірна причина пожежі, що виникла у кухні будинку - коротке замикання електромережі, обставини смерті людини встановлюються.

Для ліквідації пожежі залучались підрозділи 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці, команди місцевої пожежної охорони с.Красноволя та смт Колки.

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Теги: Волинь, пожежа, смерть
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