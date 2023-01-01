ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 09:20
Росія у повномасштабній війні з Україною втратила близько 150 605 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,
танків – 3 397 (+2) од,
бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од,
артилерійських систем – 2 398 (+5) од,
РСЗВ – 480 (+1) од,
засобів ППО – 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3) од,
крилатих ракети – 873 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од,
спеціальної техніки – 230 (+0) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,
танків – 3 397 (+2) од,
бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од,
артилерійських систем – 2 398 (+5) од,
РСЗВ – 480 (+1) од,
засобів ППО – 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3) од,
крилатих ракети – 873 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од,
спеціальної техніки – 230 (+0) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 2 березня
Сьогодні, 09:14
Остання дорога до рідного дому: із зони бойових дій сьогодні привезуть загиблого Героя Вячеслава Зенца
Сьогодні, 08:10
Медіа