ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч російських окупантів

ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч російських окупантів
Росія у повномасштабній війні з Україною втратила близько 150 605 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,

танків – 3 397 (+2) од,

бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од,

артилерійських систем – 2 398 (+5) од,

РСЗВ – 480 (+1) од,

засобів ППО – 247 (+0) од,

літаків – 300 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3) од,

крилатих ракети – 873 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од,

спеціальної техніки – 230 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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