ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,



танків – 3 397 (+2) од,



бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од,



артилерійських систем – 2 398 (+5) од,



РСЗВ – 480 (+1) од,



засобів ППО – 247 (+0) од,



літаків – 300 (+0) од,



гелікоптерів – 288 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3) од,



крилатих ракети – 873 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од,



спеціальної техніки – 230 (+0) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у повномасштабній війні з Україною втратила близько 150 605 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,танків – 3 397 (+2) од,бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од,артилерійських систем – 2 398 (+5) од,РСЗВ – 480 (+1) од,засобів ППО – 247 (+0) од,літаків – 300 (+0) од,гелікоптерів – 288 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3) од,крилатих ракети – 873 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од,спеціальної техніки – 230 (+0) од.Дані уточнюються.

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