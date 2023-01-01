У Луцьку поліцейські вилучили у чоловіка наркотики, зброю та боєприпаси. ФОТО

Учора, 1 березня, на вулиці міста у 50-річного лучанина співробітники поліції вилучили понад 100 г амфетаміну.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Згодом, за місцем його проживання, у результаті проведення обшуку правоохоронці вилучили ще понад 2 кг наркотичного засобу канабіс, мисливську рушницю, п’ять пістолетів, понад 400 різноманітних набоїв, затвор до рушниці та оптичний приціл.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Вартість вилученого становить близько 500 тис. гривень.За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.