Ситуація на кордоні з РФ контрольована, агресор вчиняє інформаційні провокації: ДПСУ про «ДРГ у Брянській області»

Ситуація на кордоні з РФ контрольована, агресор вчиняє інформаційні провокації: ДПСУ про «ДРГ у Брянській області»
Ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

"Ситуація на кордоні України з країною агресором залишається повністю контрольованою, хоч звісно обстановка досить непроста, що повязано в першу чергу зі щоденними обстрілами з території Росії. Ворог обстрілює як лінію кордону, так і наше прикордоння, використовуючи і артилерію, і стрілецьку зброю, і авіацію.

Проте, наші воїни пильнують всю лінію кордону, де виконують свої завдання, щоб не допустити вторгнення та упередити будь-які провокативні дії ворога.

Те, що зараз розганяють російські пабліки щодо якоїсь української ДРГ на території Росії, можу відмітити, що Україна - не агрессор, наша основна задача оборона і захист від країни-окупанта.

Що могло відбутися на території РФ, мені нічого не відомо, адже країна-терорист - це таке собі фактично нестабільне утворення, яке може свідомо намагатися звинувачувати Україну в усьому", йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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