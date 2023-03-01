Ситуація на кордоні з РФ контрольована, агресор вчиняє інформаційні провокації: ДПСУ про «ДРГ у Брянській області»





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі



"Ситуація на кордоні України з країною агресором залишається повністю контрольованою, хоч звісно обстановка досить непроста, що повязано в першу чергу зі щоденними обстрілами з території Росії. Ворог обстрілює як лінію кордону, так і наше прикордоння, використовуючи і артилерію, і стрілецьку зброю, і авіацію.



Проте, наші воїни пильнують всю лінію кордону, де виконують свої завдання, щоб не допустити вторгнення та упередити будь-які провокативні дії ворога.



Те, що зараз розганяють російські пабліки щодо якоїсь української ДРГ на території Росії, можу відмітити, що Україна - не агрессор, наша основна задача оборона і захист від країни-окупанта.



Що могло відбутися на території РФ, мені нічого не відомо, адже країна-терорист - це таке собі фактично нестабільне утворення, яке може свідомо намагатися звинувачувати Україну в усьому", йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.Про це повідомив речник Державної прикордонної службив коментарі "Українській правді" "Ситуація на кордоні України з країною агресором залишається повністю контрольованою, хоч звісно обстановка досить непроста, що повязано в першу чергу зі щоденними обстрілами з території Росії. Ворог обстрілює як лінію кордону, так і наше прикордоння, використовуючи і артилерію, і стрілецьку зброю, і авіацію.Проте, наші воїни пильнують всю лінію кордону, де виконують свої завдання, щоб не допустити вторгнення та упередити будь-які провокативні дії ворога.Те, що зараз розганяють російські пабліки щодо якоїсь української ДРГ на території Росії, можу відмітити, що Україна - не агрессор, наша основна задача оборона і захист від країни-окупанта.Що могло відбутися на території РФ, мені нічого не відомо, адже країна-терорист - це таке собі фактично нестабільне утворення, яке може свідомо намагатися звинувачувати Україну в усьому", йдеться в повідомленні.

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