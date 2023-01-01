Росія спробує зупинити контрнаступ України провокацією на ЗАЕС, – ISW





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише



У ISW зазначають, що в лютому не відбулася планова ротація учасників спостережної місії МАГАТЕ на ЗАЕС. 10 лютого організація оголосила, що не може оновити склад місії з міркувань безпеки.



Гауляйтер окупованих районів Запорізької області Володимир Рогов 1 березня звинуватив західні спецслужби в зриві планової ротації місії МАГАТЕ – нібито з метою звинуватити Росію в перешкоджанні роботі місії.



Вивчивши цей контекст, аналітики ISW допустили, що Росія має намір використовувати персонал місії МАГАТЕ, що застряг на станції, в якості заручників для тиску на міжнародне співтовариство з вимогою визнати російське право власності на станцію.



"Російська окупаційна влада може також намагатися стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз для ЗАЕС", – вважають в Інституті.



За даними "Енергоатому", в лютому Росія таємно завезла на територію Запорізької АЕС понад 600 мобілізованих та курсантів з Росії. На цей час їх ховають в бомбосховищі, щоб потім задіяти на Донецькій ділянці фронту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія може спробувати стримати майбутній контрнаступ ВСУ, влаштувавши провокації та створивши погрози навколо захопленої окупантами Запорізької АЕС.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише УНІАН У ISW зазначають, що в лютому не відбулася планова ротація учасників спостережної місії МАГАТЕ на ЗАЕС. 10 лютого організація оголосила, що не може оновити склад місії з міркувань безпеки.Гауляйтер окупованих районів Запорізької області1 березня звинуватив західні спецслужби в зриві планової ротації місії МАГАТЕ – нібито з метою звинуватити Росію в перешкоджанні роботі місії.Вивчивши цей контекст, аналітики ISW допустили, що Росія має намір використовувати персонал місії МАГАТЕ, що застряг на станції, в якості заручників для тиску на міжнародне співтовариство з вимогою визнати російське право власності на станцію."Російська окупаційна влада може також намагатися стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз для ЗАЕС", – вважають в Інституті.За даними "Енергоатому", в лютому Росія таємно завезла на територію Запорізької АЕС понад 600 мобілізованих та курсантів з Росії. На цей час їх ховають в бомбосховищі, щоб потім задіяти на Донецькій ділянці фронту.

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