Росія спробує зупинити контрнаступ України провокацією на ЗАЕС, – ISW

Росія спробує зупинити контрнаступ України провокацією на ЗАЕС, – ISW
Росія може спробувати стримати майбутній контрнаступ ВСУ, влаштувавши провокації та створивши погрози навколо захопленої окупантами Запорізької АЕС.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише УНІАН.

У ISW зазначають, що в лютому не відбулася планова ротація учасників спостережної місії МАГАТЕ на ЗАЕС. 10 лютого організація оголосила, що не може оновити склад місії з міркувань безпеки.

Гауляйтер окупованих районів Запорізької області Володимир Рогов 1 березня звинуватив західні спецслужби в зриві планової ротації місії МАГАТЕ – нібито з метою звинуватити Росію в перешкоджанні роботі місії.

Вивчивши цей контекст, аналітики ISW допустили, що Росія має намір використовувати персонал місії МАГАТЕ, що застряг на станції, в якості заручників для тиску на міжнародне співтовариство з вимогою визнати російське право власності на станцію.

"Російська окупаційна влада може також намагатися стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз для ЗАЕС", – вважають в Інституті.

За даними "Енергоатому", в лютому Росія таємно завезла на територію Запорізької АЕС понад 600 мобілізованих та курсантів з Росії. На цей час їх ховають в бомбосховищі, щоб потім задіяти на Донецькій ділянці фронту.

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Теги: Росія, Україна, війна
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