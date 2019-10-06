Факультет волинського університету відремонтують за понад 13 мільйонів





Торги тривають на сайті державних закупівель



Пропозиції від учасників прийматимуть до 3 березня.



Очікувана вартість робіт становить 13 827 290 гривень.



За ці кошти, відповідно до технічного завдання, у приміщенні медичного факультету планують зробити наступне: заміна вікон і дверей, улаштування цегляних перегородок, внутрішнє оздоблення, заміна підлоги, заміна господарсько-побутового водопроводу та каналізації, улаштування протипожежного водовідводу, оновлення системи опалення, заміна електроосвітлення та монтаж електрообладнання, заземлення тощо.



Ремонт із протиаварійними заходами в приміщенні навчально-лабораторного корпусу № 2 ВНУ імені Лесі Українки планують закінчити до 31 грудня 2023 року.



Гарантійний термін на виконані роботи становитиме пʼять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський національний університет імені Лесі Українки оголосив тендер на поточний ремонт із протиаварійними заходами в приміщенні медичного факультету навчально-лабораторного корпусу № 2, що в Луцьку на вулиці Банкова, 2 (колишня вулиця Потапова).Торги тривають на сайті державних закупівель prozorro.gov.ua , пише ІА Волинські новини Пропозиції від учасників прийматимуть до 3 березня.Очікувана вартість робіт становить 13 827 290 гривень.За ці кошти, відповідно до технічного завдання, у приміщенні медичного факультету планують зробити наступне: заміна вікон і дверей, улаштування цегляних перегородок, внутрішнє оздоблення, заміна підлоги, заміна господарсько-побутового водопроводу та каналізації, улаштування протипожежного водовідводу, оновлення системи опалення, заміна електроосвітлення та монтаж електрообладнання, заземлення тощо.Ремонт із протиаварійними заходами в приміщенні навчально-лабораторного корпусу № 2 ВНУ імені Лесі Українки планують закінчити до 31 грудня 2023 року.Гарантійний термін на виконані роботи становитиме пʼять років.

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