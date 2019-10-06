Факультет волинського університету відремонтують за понад 13 мільйонів

Факультет волинського університету відремонтують за понад 13 мільйонів
Волинський національний університет імені Лесі Українки оголосив тендер на поточний ремонт із протиаварійними заходами в приміщенні медичного факультету навчально-лабораторного корпусу № 2, що в Луцьку на вулиці Банкова, 2 (колишня вулиця Потапова).

Торги тривають на сайті державних закупівель prozorro.gov.ua, пише ІА Волинські новини.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 3 березня.

Очікувана вартість робіт становить 13 827 290 гривень.

За ці кошти, відповідно до технічного завдання, у приміщенні медичного факультету планують зробити наступне: заміна вікон і дверей, улаштування цегляних перегородок, внутрішнє оздоблення, заміна підлоги, заміна господарсько-побутового водопроводу та каналізації, улаштування протипожежного водовідводу, оновлення системи опалення, заміна електроосвітлення та монтаж електрообладнання, заземлення тощо.

Ремонт із протиаварійними заходами в приміщенні навчально-лабораторного корпусу № 2 ВНУ імені Лесі Українки планують закінчити до 31 грудня 2023 року.

Гарантійний термін на виконані роботи становитиме пʼять років.

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Теги: Тендер, гроші, ремонт, ВНУ
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