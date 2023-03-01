Угоди Лукашенка і Сі можуть дозволити Путіну отримати допомогу з Китаю, – ISW

Олександра Лукашенка та китайського лідера Сі Цзіньпіна можуть дозволити Росії отримати допомогу з Китаю в обхід санкцій.



Про це повідомляє



"Президент Білорусі Олександр Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет з 16 документів, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до Росії через Білорусь". - йдеться в повідомленні.



Документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням китайських державних кредитів.



Лукашенко заявив, що Білорусь зацікавлена в поглибленні співпраці з Китаєм у сфері технологічного розвитку, включаючи створення спільних підприємств, модернізацію білоруських підприємств за допомогою сучасних китайських технологій, а також торгівлю товарами та послугами.



Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні "компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів".



ISW раніше оцінював, що Китай може таємно передавати військове обладнання або обладнання подвійного призначення до Росії через Білорусь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Домовленості самопроголошеного президентата китайського лідера Сі Цзіньпіна можуть дозволити Росії отримати допомогу з Китаю в обхід санкцій.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW."Президент Білорусі Олександр Лукашенко і голова КНР1 березня підписали пакет з 16 документів, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до Росії через Білорусь". - йдеться в повідомленні.Документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням китайських державних кредитів.Лукашенко заявив, що Білорусь зацікавлена в поглибленні співпраці з Китаєм у сфері технологічного розвитку, включаючи створення спільних підприємств, модернізацію білоруських підприємств за допомогою сучасних китайських технологій, а також торгівлю товарами та послугами.Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні "компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів".ISW раніше оцінював, що Китай може таємно передавати військове обладнання або обладнання подвійного призначення до Росії через Білорусь.

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