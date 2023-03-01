Угоди Лукашенка і Сі можуть дозволити Путіну отримати допомогу з Китаю, – ISW

Угоди Лукашенка і Сі можуть дозволити Путіну отримати допомогу з Китаю, – ISW
Домовленості самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та китайського лідера Сі Цзіньпіна можуть дозволити Росії отримати допомогу з Китаю в обхід санкцій.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет з 16 документів, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до Росії через Білорусь". - йдеться в повідомленні.

Документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням китайських державних кредитів.

Лукашенко заявив, що Білорусь зацікавлена в поглибленні співпраці з Китаєм у сфері технологічного розвитку, включаючи створення спільних підприємств, модернізацію білоруських підприємств за допомогою сучасних китайських технологій, а також торгівлю товарами та послугами.

Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні "компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів".

ISW раніше оцінював, що Китай може таємно передавати військове обладнання або обладнання подвійного призначення до Росії через Білорусь.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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Коментарі 1
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А помираючі пенсіонери через мізерні пенсії тоді що? це не люди? геноцид зе-банди триває над пенсіонерами! ганебного сала зе-клоуну і хряку вальцману!!! Ганебний клоун зеленський ХYЙЛО Лалала!!
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