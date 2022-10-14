На війні з Росією загинув волинянин Віктор Козаков

На війні з Росією загинув волинянин Віктор Козаков
Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів загинув військовослужбовець з Волині Віктор Козаков.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Знову сумні новини прийшли в громаду. Сьогодні на Донеччині загинув наш земляк Віктор Козаков, 1975 року народження", - йдеться у дописі.

Інформація щодо похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя.

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Теги: війна, Україна, росія, смерть, Нововолинськ
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