На війні з Росією загинув волинянин Віктор Козаков
Сьогодні, 21:32
Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів загинув військовослужбовець з Волині Віктор Козаков.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Знову сумні новини прийшли в громаду. Сьогодні на Донеччині загинув наш земляк Віктор Козаков, 1975 року народження", - йдеться у дописі.
Інформація щодо похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Знову сумні новини прийшли в громаду. Сьогодні на Донеччині загинув наш земляк Віктор Козаков, 1975 року народження", - йдеться у дописі.
Інформація щодо похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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