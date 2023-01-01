Повідомили деталі пожежі у селі на Волині, під час якої загинув 16-річний хлопець. ВІДЕО





Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі, – розповів Вадим Макарчук.



Виклик про пожежу надійшов близько першої ночі. На момент приїзду пожежників полум'я охопило всю оселю.



Вогонь вдалося загасити за 40 хвилин. Зі слів Вадима Макарчука, у хаті перебував батько і його син. Батька врятували, тіло сина, зазначив інспектор, виявили в житловій кімнаті.



"По прибуттю було виявлено, що житловий будинок був охоплений весь вогнем. Після ліквідації та розбору конструкції о п'ятій годині ранку було виявлено тіло громадянина Кушніра Максима 2006 року народження", – сказав рятувальник.



Що відомо про трагедію односельчанам

Односельчанка Єлизавета, яка мешкає по сусідству, розповіла: коли побачили пожежу та прийшли допомогти, то чоловіка (батька – ред.) з хати вже дістали.



"Він заснув, а там проводка... Бо воно почалось з теї сторони горіти, де вхід в хату. Тушити не було змоги, того що у колодязі води мало. А чим води набрати, то там не було навіть змоги, щоб допомогти його погасити", – сказала жінка.



Пожежу минулої ночі побачила з вікна: прокинулася від зарева пожежі у сусідській хаті, розповіла жителька села Ольга Василівна. "Воно вже стало горіти і вже верха уже було видно. З цієї сторони стіна, а з теї сторони воно згоріло", – зазначила пенсіонерка.



Загиблий Максим навчався в 11-му класу та відзначався доброзичливістю, – розповіла його перша вчителька Ніна Пахольчук.



"Він був здібний, але у нього були непрості умови життя. Все-таки, коли розлучаються мама із татом, дитина переживає це все. Шкода, що його вже не буде з нами", – сказала освітянка.



Батько загиблого коментувати пожежу Суспільному відмовився та не дозволив зайти на територію свого домогосподарства, що згоріло.



На місці пожежі працювали слідчі. За фактом порушень триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені всі обставини і причини пожежі, – розповіла інспекторка сектору Нацполіції Волині Анна Павловська.



"Йдеться про порушення, встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, які спричинили загибель людини", – додала інспекторка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Займання в будинку в селі Красноволя Луцького району, де вночі 2 березня загинув 16-річний школяр Максим Кушнір, виникло у кухні будинку.Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі, – розповів Суспільному провідний інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій в областіВиклик про пожежу надійшов близько першої ночі. На момент приїзду пожежників полум'я охопило всю оселю.Вогонь вдалося загасити за 40 хвилин. Зі слів Вадима Макарчука, у хаті перебував батько і його син. Батька врятували, тіло сина, зазначив інспектор, виявили в житловій кімнаті."По прибуттю було виявлено, що житловий будинок був охоплений весь вогнем. Після ліквідації та розбору конструкції о п'ятій годині ранку було виявлено тіло громадянина Кушніра Максима 2006 року народження", – сказав рятувальник.Односельчанка Єлизавета, яка мешкає по сусідству, розповіла: коли побачили пожежу та прийшли допомогти, то чоловіка (батька – ред.) з хати вже дістали."Він заснув, а там проводка... Бо воно почалось з теї сторони горіти, де вхід в хату. Тушити не було змоги, того що у колодязі води мало. А чим води набрати, то там не було навіть змоги, щоб допомогти його погасити", – сказала жінка.Пожежу минулої ночі побачила з вікна: прокинулася від зарева пожежі у сусідській хаті, розповіла жителька села Ольга Василівна. "Воно вже стало горіти і вже верха уже було видно. З цієї сторони стіна, а з теї сторони воно згоріло", – зазначила пенсіонерка.Загиблий Максим навчався в 11-му класу та відзначався доброзичливістю, – розповіла його перша вчителька"Він був здібний, але у нього були непрості умови життя. Все-таки, коли розлучаються мама із татом, дитина переживає це все. Шкода, що його вже не буде з нами", – сказала освітянка.Батько загиблого коментувати пожежу Суспільному відмовився та не дозволив зайти на територію свого домогосподарства, що згоріло.На місці пожежі працювали слідчі. За фактом порушень триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені всі обставини і причини пожежі, – розповіла інспекторка сектору Нацполіції Волині"Йдеться про порушення, встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, які спричинили загибель людини", – додала інспекторка.

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