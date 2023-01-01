Добрі новини від ВолиньPost за 2 березня

Уже 373 день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву!Сьогодні,, ми писали про таке:Росія у повномасштабній війні з Україною втратила близько 150 605 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 150 605 (+715) осіб,танків – 3 397 (+2) од,бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од,артилерійських систем – 2 398 (+5) од,РСЗВ – 480 (+1) од,засобів ППО – 247 (+0) од,літаків – 300 (+0) од,гелікоптерів – 288 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3) од,крилатих ракети – 873 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од,спеціальної техніки – 230 (+0) од.У перший день весни Ратнівський селищний головавідвідав жительку села Броди, якій виповнилось 95. Вона із тих, хто день народження відзначає у високосний рік.До слова, у 1953 році вийшла пані Феодосія вийшла заміж, народила 9 дітей. Нині має 21 онука та 31 правнука!