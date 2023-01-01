Добрі новини від ВолиньPost за 2 березня
02 березень, 23:35
Уже 373 день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву!
Сьогодні, 2 березня, ми писали про таке:
ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч російських окупантів
Росія у повномасштабній війні з Україною втратила близько 150 605 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 150 605 (+715) осіб,
танків – 3 397 (+2) од,
бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од,
артилерійських систем – 2 398 (+5) од,
РСЗВ – 480 (+1) од,
засобів ППО – 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3) од,
крилатих ракети – 873 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од,
спеціальної техніки – 230 (+0) од.
95-та весна: волинянка, яка має 31 правнука, відзначила ювілей
У перший день весни Ратнівський селищний голова Віталій Бірук відвідав жительку села Броди Панасюк Феодосію Оксентіївну, якій виповнилось 95. Вона із тих, хто день народження відзначає у високосний рік.
До слова, у 1953 році вийшла пані Феодосія вийшла заміж, народила 9 дітей. Нині має 21 онука та 31 правнука!
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Сьогодні, 2 березня, ми писали про таке:
ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч російських окупантів
Росія у повномасштабній війні з Україною втратила близько 150 605 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 150 605 (+715) осіб,
танків – 3 397 (+2) од,
бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од,
артилерійських систем – 2 398 (+5) од,
РСЗВ – 480 (+1) од,
засобів ППО – 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3) од,
крилатих ракети – 873 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од,
спеціальної техніки – 230 (+0) од.
95-та весна: волинянка, яка має 31 правнука, відзначила ювілей
У перший день весни Ратнівський селищний голова Віталій Бірук відвідав жительку села Броди Панасюк Феодосію Оксентіївну, якій виповнилось 95. Вона із тих, хто день народження відзначає у високосний рік.
До слова, у 1953 році вийшла пані Феодосія вийшла заміж, народила 9 дітей. Нині має 21 онука та 31 правнука!
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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