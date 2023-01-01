Чи виключатимуть світло на Волині у п'ятницю, 3 березня
Сьогодні, 22:13
В п‘ятницю, 3 березня, без обмежень - НЕК «Укренерго» не встановлювали ліміт споживання електроенергії на Волині.
Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram
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Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram
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