На Волині понад 21 га лісів вартістю більше 56 мільйонів повернули державі
Сьогодні, 17:45
На Волині понад 21 га лісових земель вартістю більше 56 мільйонів гривень повернуті у власність держави.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
На виконання залишеного без змін судом апеляційної інстанції рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Волинської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради, у власність держави повернуто земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 21 га і вартістю більше 56 мільйонів гривень.
Прокурори зясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.
У судах двох інстанцій прокурори довели незаконність таких дій.
Рішення суду про повернення земельної ділянки у власність держави виконане.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
На виконання залишеного без змін судом апеляційної інстанції рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Волинської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради, у власність держави повернуто земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 21 га і вартістю більше 56 мільйонів гривень.
Прокурори зясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.
У судах двох інстанцій прокурори довели незаконність таких дій.
Рішення суду про повернення земельної ділянки у власність держави виконане.
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