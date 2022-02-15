На Волині понад 21 га лісів вартістю більше 56 мільйонів повернули державі

На Волині понад 21 га лісових земель вартістю більше 56 мільйонів гривень повернуті у власність держави.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.На виконання залишеного без змін судом апеляційної інстанції рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Волинської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради, у власність держави повернуто земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 21 га і вартістю більше 56 мільйонів гривень.Прокурори зясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.У судах двох інстанцій прокурори довели незаконність таких дій.Рішення суду про повернення земельної ділянки у власність держави виконане.