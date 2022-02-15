На Волині понад 21 га лісів вартістю більше 56 мільйонів повернули державі

На Волині понад 21 га лісів вартістю більше 56 мільйонів повернули державі
На Волині понад 21 га лісових земель вартістю більше 56 мільйонів гривень повернуті у власність держави.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

На виконання залишеного без змін судом апеляційної інстанції рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Волинської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради, у власність держави повернуто земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 21 га і вартістю більше 56 мільйонів гривень.

Прокурори зясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.

У судах двох інстанцій прокурори довели незаконність таких дій.

Рішення суду про повернення земельної ділянки у власність держави виконане.

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Теги: Волинь, ліси, земля, прокуратура
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