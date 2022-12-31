Вважався безвісти зниклим: на війні із Росією загинув військовий з Волині Валентин Романюк





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Захищаючи нашу державу та свободу загинув Романюк Валентин Маркіянович, 1968 року народження.



Детальну інформацію, щодо поховання Героя повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя. Вічна пам'ять і шана захиснику!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка гірким болем огорнула Дубечненська громаду. Стало відомо про загибель військового, жителя села Дубечне, який вважався зниклим протягом 2 місяців.Про це повідомили у Дубечненській громаді.Захищаючи нашу державу та свободу загинув, 1968 року народження.Детальну інформацію, щодо поховання Героя повідомлять згодом.

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