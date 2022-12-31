Вважався безвісти зниклим: на війні із Росією загинув військовий з Волині Валентин Романюк

Вважався безвісти зниклим: на війні із Росією загинув військовий з Волині Валентин Романюк
Сумна звістка гірким болем огорнула Дубечненська громаду. Стало відомо про загибель військового, жителя села Дубечне, який вважався зниклим протягом 2 місяців.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

Захищаючи нашу державу та свободу загинув Романюк Валентин Маркіянович, 1968 року народження.

Детальну інформацію, щодо поховання Героя повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя. Вічна пам'ять і шана захиснику!

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Теги: Романюк, загинув, Дубечне, Волинь, військовий
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