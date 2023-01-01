З Волині видворили туркмена

Громадянина Республіки Туркменістан за нехтування законами в міграційній сфері примусово видворили за межі України.Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.Попередньо іноземця виявили та затриманли у грудні минулого року та поміщений до Волинського ПТПІ. Чоловік у встановлений законодавством строк добровільно не виконав попереднє рішення суду про примусове повернення до країни походження.2 березня працівники Управління ДМС у Волинській області здійснили супровід іноземця до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передано представникам ДПС України.Таким чином повністю виконали рішення суду відносно іноземця який грубо порушив міграційне законодавство України.