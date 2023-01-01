З Волині видворили туркмена

З Волині видворили туркмена
Громадянина Республіки Туркменістан за нехтування законами в міграційній сфері примусово видворили за межі України.

Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.

Попередньо іноземця виявили та затриманли у грудні минулого року та поміщений до Волинського ПТПІ. Чоловік у встановлений законодавством строк добровільно не виконав попереднє рішення суду про примусове повернення до країни походження.

2 березня працівники Управління ДМС у Волинській області здійснили супровід іноземця до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передано представникам ДПС України.

Таким чином повністю виконали рішення суду відносно іноземця який грубо порушив міграційне законодавство України.

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Теги: туркмен, видворили, міграційна політика
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