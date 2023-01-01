Минулої доби Сили оборони знищили ще 765 окупантів

Минулої доби Сили оборони знищили ще 765 окупантів
Минулої доби, 2 березня, Сили оборони знищили 765 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3405 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,

артилерійських систем – 2402 (+4) од,

РСЗВ – 484 (+4) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 301 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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