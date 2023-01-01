Минулої доби Сили оборони знищили ще 765 окупантів
Сьогодні, 09:15
Минулої доби, 2 березня, Сили оборони знищили 765 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3405 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,
артилерійських систем – 2402 (+4) од,
РСЗВ – 484 (+4) од,
засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
літаків – 301 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,
спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3405 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,
артилерійських систем – 2402 (+4) од,
РСЗВ – 484 (+4) од,
засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
літаків – 301 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,
спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються.
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