Минулої доби Сили оборони знищили ще 765 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3405 (+8) од,



бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,



артилерійських систем – 2402 (+4) од,



РСЗВ – 484 (+4) од,



засоби ППО ‒ 247 (+0) од,



літаків – 301 (+1) од,



гелікоптерів – 289 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),



крилаті ракети ‒ 873 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,



спеціальна техніка ‒ 230 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби, 2 березня, Сили оборони знищили 765 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,танків ‒ 3405 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,артилерійських систем – 2402 (+4) од,РСЗВ – 484 (+4) од,засоби ППО ‒ 247 (+0) од,літаків – 301 (+1) од,гелікоптерів – 289 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),крилаті ракети ‒ 873 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,спеціальна техніка ‒ 230 (+0).Дані уточнюються.

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