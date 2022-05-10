У Луцькому районі – пожежа: є потерпілий

У Луцькому районі – пожежа: є потерпілий
Учора, 2 березня, у селі Великий Омеляник, що у Луцькому районі, трапилася пожежа. Повідомлення надійшло о 17:51.

Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.

Пожежу ліквідували рятувальники 25-ї та 2-ї ДПРЧ м. Луцька, вогнем пошкоджена житлова кімната, меблі, обладнання. Вогнеборці працювали в апаратах на стиснутому повітрі через сильне задимлення.

Під час гасіння пожежі врятували власника будинку, 1946 року народження, пенсіонера. Потерпілого винесли з будинку рятувальники і лікарі каретою швидкої допомоги госпіталізували людину до медичного закладу. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

У Луцькому районі – пожежа: є потерпілий


Окрім того, 3 березня вночі виникла пожежа в господарській споруді в смт Локачі Володимирського району. Пожежу ліквідували о 02:23 рятувальники 15-ї ДПРЧ смт Локачі.

Ймовірна причина пожежі встановлюється.

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Теги: Пожежа, потерпілий, Великий Омеляник, Луцький район
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