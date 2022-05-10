У Луцькому районі – пожежа: є потерпілий
Сьогодні, 09:35
Учора, 2 березня, у селі Великий Омеляник, що у Луцькому районі, трапилася пожежа. Повідомлення надійшло о 17:51.
Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.
Пожежу ліквідували рятувальники 25-ї та 2-ї ДПРЧ м. Луцька, вогнем пошкоджена житлова кімната, меблі, обладнання. Вогнеборці працювали в апаратах на стиснутому повітрі через сильне задимлення.
Під час гасіння пожежі врятували власника будинку, 1946 року народження, пенсіонера. Потерпілого винесли з будинку рятувальники і лікарі каретою швидкої допомоги госпіталізували людину до медичного закладу. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Окрім того, 3 березня вночі виникла пожежа в господарській споруді в смт Локачі Володимирського району. Пожежу ліквідували о 02:23 рятувальники 15-ї ДПРЧ смт Локачі.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.
Пожежу ліквідували рятувальники 25-ї та 2-ї ДПРЧ м. Луцька, вогнем пошкоджена житлова кімната, меблі, обладнання. Вогнеборці працювали в апаратах на стиснутому повітрі через сильне задимлення.
Під час гасіння пожежі врятували власника будинку, 1946 року народження, пенсіонера. Потерпілого винесли з будинку рятувальники і лікарі каретою швидкої допомоги госпіталізували людину до медичного закладу. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Окрім того, 3 березня вночі виникла пожежа в господарській споруді в смт Локачі Володимирського району. Пожежу ліквідували о 02:23 рятувальники 15-ї ДПРЧ смт Локачі.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому районі – пожежа: є потерпілий
Сьогодні, 09:35
Минулої доби Сили оборони знищили ще 765 окупантів
Сьогодні, 09:15
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку 3 березня
Сьогодні, 09:00
Медіа