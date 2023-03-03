У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 3 березня

Розпочалася триста сімдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Загроза завдання ворогом ракетних ударів є значною по всій території України.Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Заріччя, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Атинське, Іскрисківщина, Кіндратівка, Миропільське, Попівка Сумської області та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка - Донецької.На Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує безуспішно атакувати позиції наших військ. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них - Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу окупантів зазнали понад 45 населених пунктів. Зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 - типу «Суперкам», 2 – «Орлан» та 4 – «Ланцет»).Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.