Шахрай «свиснув» з картки волинянки понад 28 тисяч гривень





Про це повідомляє газета



У прикру ситуацію потрапила жителька Горохова.



Попри постійні застереження працівників відділення №2 Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області бути обережними в будь-яких діях, якщо йдеться про гроші, люди роблять щось не так.



Неприємна ситуація сталася із 40-річною горохівчанкою. Невідомий ошукав жінку на 28300 гривень.



Горохівські поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч 3 ст 190 КК України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З банківської картки волинянки шахрай вкрав 28 300 гривень.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" У прикру ситуацію потрапила жителька Горохова.Попри постійні застереження працівників відділення №2 Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області бути обережними в будь-яких діях, якщо йдеться про гроші, люди роблять щось не так.Неприємна ситуація сталася із 40-річною горохівчанкою. Невідомий ошукав жінку на 28300 гривень.Горохівські поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч 3 ст 190 КК України.

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