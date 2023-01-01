Шахрай «свиснув» з картки волинянки понад 28 тисяч гривень

Шахрай «свиснув» з картки волинянки понад 28 тисяч гривень
З банківської картки волинянки шахрай вкрав 28 300 гривень.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

У прикру ситуацію потрапила жителька Горохова.

Попри постійні застереження працівників відділення №2 Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області бути обережними в будь-яких діях, якщо йдеться про гроші, люди роблять щось не так.

Неприємна ситуація сталася із 40-річною горохівчанкою. Невідомий ошукав жінку на 28300 гривень.

Горохівські поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч 3 ст 190 КК України.

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Теги: шахрай, Волинь, Горохів
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