Шахрай «свиснув» з картки волинянки понад 28 тисяч гривень
Сьогодні, 08:21
З банківської картки волинянки шахрай вкрав 28 300 гривень.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
У прикру ситуацію потрапила жителька Горохова.
Попри постійні застереження працівників відділення №2 Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області бути обережними в будь-яких діях, якщо йдеться про гроші, люди роблять щось не так.
Неприємна ситуація сталася із 40-річною горохівчанкою. Невідомий ошукав жінку на 28300 гривень.
Горохівські поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч 3 ст 190 КК України.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
У прикру ситуацію потрапила жителька Горохова.
Попри постійні застереження працівників відділення №2 Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області бути обережними в будь-яких діях, якщо йдеться про гроші, люди роблять щось не так.
Неприємна ситуація сталася із 40-річною горохівчанкою. Невідомий ошукав жінку на 28300 гривень.
Горохівські поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч 3 ст 190 КК України.
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