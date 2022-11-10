Назвали 5 категорій громадян, яких мобілізовуватимуть до війська





В матеріалі видання



Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені в Україні до 20 травня 2023 року. Повістки видають усім чоловікам, яких вважають військовозобов'язаними ― віком від 18 до 60 років, придатним за станом здоров’я до служби.



Стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає, що є п’ять категорій громадян, які не будуть мобілізуватися.



Крім того, є кілька категорій громадян, які не мають відстрочки від мобілізації але їх не можна мобілізувати. Це:



чоловіки до 18 років та старше 65 років;

громадяни, непридатні до військової служби за станом здоров’я ― із серйозними фізичними вадами, інфекційними та венеричними захворюваннями, гепатитами, ВІЛ СНІД, повною сліпотою, глухотою;

не громадяни України.

Відстрочка від мобілізації надається на основі статті 23 Закону, в таких категоріях обставин.



через сімейні обставини;

через стан здоров’я;

через здобуття освіти;

через професійну діяльність;

через вид діяльності;



Не підлягають призову для здобуття освіти, викладання, зайняття наукою



здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;



наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.



Не підлягають призову через вид діяльності



народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;



Не підлягають призову за професійною діяльністю



заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.



Не підлягають призову за станом здоров’я



визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;



Не підлягають призову за сімейними обставинами



жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу;

вагітні жінки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.



Особи з інвалідністю можуть бути мобілізовані, якщо підходять за станом здоров’я і тільки за власним бажанням та за місцем проживання.



Як отримати відстрочку ― порядок дій

Право на відстрочку в Україні реалізується через подання заяви на відстрочку від призову разом із документами, які підтверджують відповідні заяви. Тому слід знати, чи маєте ви відстрочку та збирати необхідні документи, що це підтверджують до того, як потрапити до ТЦК.



Для «об'єктивної оцінки». Повістки під час мобілізації видаватимуть за новим принципом

Коли особа приходить в ТЦК для уточнення даних, вона пред’являє документи, які посвідчують особу, пише заяву та додає до неї документи або їх завірені копії, які посвідчують право на відстрочку.



У заяві потрібно вказати паспортні дані заявника, прохання надати відстрочку відповідно до ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, дату, і підпис. До заяви додаються усі необхідні документи.



Після цього заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції ТЦК. Комісія ТЦК розглядає заяву та ухвалює рішення щодо надання відстрочки.



Особі надають виписку з книги протоколів. В ній зазначено:



ПІБ;

дата народження;

підстави відстрочки;

номер і дата протоколу відстрочення;

ПІБ і підписи членів комісії.

У результаті, на руки видають довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні ― цей документ і пред’являється на вимогу про наявність відстрочки.



Скільки триває відстрочка від мобілізації

Право на відстрочку існує на час, поки існує обставина, через яку надається відстрочка. Осіб з інвалідністю ІІІ групи не можуть призвати без її згоди, а якщо чоловік отримав відстрочку через захворювання родича і догляд — відстрочка триватиме доти, доки буде необхідний догляд.



Проте працівники ТЦК можуть періодично викликати такого чоловіка і перевіряти, чи не змінились його обставини. Також він може отримувати повістки на вулицях. За цими повістками потрібно приходити та підтверджувати відстрочку.



Заброньовані працівники мають пред’явити працівниками ТЦК документ про бронювання — він анулює повістку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з лютого 2022 триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним вручають повістки на вулицях та в публічних місцях.В матеріалі видання NV йдеться про те, кого не можна мобілізувати під час загальної мобілізації в Україні.Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені в Україні до 20 травня 2023 року. Повістки видають усім чоловікам, яких вважають військовозобов'язаними ― віком від 18 до 60 років, придатним за станом здоров’я до служби.Стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає, що є п’ять категорій громадян, які не будуть мобілізуватися.Крім того, є кілька категорій громадян, які не мають відстрочки від мобілізації але їх не можна мобілізувати. Це:чоловіки до 18 років та старше 65 років;громадяни, непридатні до військової служби за станом здоров’я ― із серйозними фізичними вадами, інфекційними та венеричними захворюваннями, гепатитами, ВІЛ СНІД, повною сліпотою, глухотою;не громадяни України.Відстрочка від мобілізації надається на основі статті 23 Закону, в таких категоріях обставин.через сімейні обставини;через стан здоров’я;через здобуття освіти;через професійну діяльність;через вид діяльності;здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі;жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу;вагітні жінки;жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.Особи з інвалідністю можуть бути мобілізовані, якщо підходять за станом здоров’я і тільки за власним бажанням та за місцем проживання.Право на відстрочку в Україні реалізується через подання заяви на відстрочку від призову разом із документами, які підтверджують відповідні заяви. Тому слід знати, чи маєте ви відстрочку та збирати необхідні документи, що це підтверджують до того, як потрапити до ТЦК.Коли особа приходить в ТЦК для уточнення даних, вона пред’являє документи, які посвідчують особу, пише заяву та додає до неї документи або їх завірені копії, які посвідчують право на відстрочку.У заяві потрібно вказати паспортні дані заявника, прохання надати відстрочку відповідно до ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, дату, і підпис. До заяви додаються усі необхідні документи.Після цього заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції ТЦК. Комісія ТЦК розглядає заяву та ухвалює рішення щодо надання відстрочки.Особі надають виписку з книги протоколів. В ній зазначено:ПІБ;дата народження;підстави відстрочки;номер і дата протоколу відстрочення;ПІБ і підписи членів комісії.У результаті, на руки видають довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні ― цей документ і пред’являється на вимогу про наявність відстрочки.Право на відстрочку існує на час, поки існує обставина, через яку надається відстрочка. Осіб з інвалідністю ІІІ групи не можуть призвати без її згоди, а якщо чоловік отримав відстрочку через захворювання родича і догляд — відстрочка триватиме доти, доки буде необхідний догляд.Проте працівники ТЦК можуть періодично викликати такого чоловіка і перевіряти, чи не змінились його обставини. Також він може отримувати повістки на вулицях. За цими повістками потрібно приходити та підтверджувати відстрочку.Заброньовані працівники мають пред’явити працівниками ТЦК документ про бронювання — він анулює повістку.

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