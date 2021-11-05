Чи допомагає часник боротися з вірусними інфекціями





Можливо, але поки це не доведено,



Додають, що численні статті в інтернеті посилаються на різні дослідження про антибактеріальні та противірусні властивості часнику або добавок із ним. Проблема полягає в тому, що якість майже всіх цих досліджень дуже низька, а кількість людей, які брали в них участь, занадто мала, щоб робити з них серйозні наукові висновки.



Часник – це чудовий продукт, який містить марганець, вітамін B6, вітамін С, селен та ще безліч корисних речовин. Також в його складі є аліцин – рідина, яка, можливо, допомагає людині боротися з бактеріями та вірусами – вчені все ще продовжують вивчати це питання.



Тому якщо ви любите часник, сміливо додавайте його до свого раціону. Але пам’ятайте, що часник може і зашкодити. Обережним із часником слід бути людям із рефлюксною хворобою – у них він може викликати печію. А також людям, які приймають ліки, що розріджують кров. Часник має схожий ефект, і можуть виникнути проблеми зі згортанням крові.

А от якщо ви хочете запобігти застуді, то частіше мийте руки з милом, провітрюйте приміщення, уникайте натовпів та дотримуйтеся дистанції з іншими людьми.



У МОЗі додають: на жаль, вірусів, які викликають гострі респіраторні захворювання, занадто багато, щоб від кожного з них зробити вакцини. Зате існують вакцини від вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, які є найнебезпечнішими з них. Тому варто зробити щеплення, щоб захиститися хоча б від них.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одним із популярних народних лікарських засобів є часник. Але чи насправді він може допомогти не захворіти чи швидше одужати від застуди?Можливо, але поки це не доведено, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.Додають, що численні статті в інтернеті посилаються на різні дослідження про антибактеріальні та противірусні властивості часнику або добавок із ним. Проблема полягає в тому, що якість майже всіх цих досліджень дуже низька, а кількість людей, які брали в них участь, занадто мала, щоб робити з них серйозні наукові висновки.Часник – це чудовий продукт, який містить марганець, вітамін B6, вітамін С, селен та ще безліч корисних речовин. Також в його складі є аліцин – рідина, яка, можливо, допомагає людині боротися з бактеріями та вірусами – вчені все ще продовжують вивчати це питання.Тому якщо ви любите часник, сміливо додавайте його до свого раціону. Але пам’ятайте, що часник може і зашкодити. Обережним із часником слід бути людям із рефлюксною хворобою – у них він може викликати печію. А також людям, які приймають ліки, що розріджують кров. Часник має схожий ефект, і можуть виникнути проблеми зі згортанням крові.А от якщо ви хочете запобігти застуді, то частіше мийте руки з милом, провітрюйте приміщення, уникайте натовпів та дотримуйтеся дистанції з іншими людьми.У МОЗі додають: на жаль, вірусів, які викликають гострі респіраторні захворювання, занадто багато, щоб від кожного з них зробити вакцини. Зате існують вакцини від вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, які є найнебезпечнішими з них. Тому варто зробити щеплення, щоб захиститися хоча б від них.

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