Зеленський пообіцяв військову та юридичну відповідь росіянам за обстріл Запоріжжя





Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє

"На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова", – сказав президент.



Зеленський повідомив про проведення Ставки верховного головнокомандувача "по фронтовій і безпековій ситуації".



"Загальну доповідь зробив головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського", – сказав глава держави.



Президент подякувавав рятувальникам.



"Які від ночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою", – сказав Зеленський.









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"На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова", – сказав президент.Зеленський повідомив про проведення Ставки верховного головнокомандувача "по фронтовій і безпековій ситуації"."Загальну доповідь зробив головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського", – сказав глава держави.Президент подякувавав рятувальникам."Які від ночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою", – сказав Зеленський.

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