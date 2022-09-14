Зеленський пообіцяв військову та юридичну відповідь росіянам за обстріл Запоріжжя
Сьогодні, 01:15
На російський обстріл Запоріжжя буде військова відповідь.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Gazeta.ua.
"На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова", – сказав президент.
Зеленський повідомив про проведення Ставки верховного головнокомандувача "по фронтовій і безпековій ситуації".
"Загальну доповідь зробив головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського", – сказав глава держави.
Президент подякувавав рятувальникам.
"Які від ночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою", – сказав Зеленський.
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Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Gazeta.ua.
"На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова", – сказав президент.
Зеленський повідомив про проведення Ставки верховного головнокомандувача "по фронтовій і безпековій ситуації".
"Загальну доповідь зробив головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського", – сказав глава держави.
Президент подякувавав рятувальникам.
"Які від ночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою", – сказав Зеленський.
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