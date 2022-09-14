Зеленський пообіцяв військову та юридичну відповідь росіянам за обстріл Запоріжжя

Зеленський пообіцяв військову та юридичну відповідь росіянам за обстріл Запоріжжя
На російський обстріл Запоріжжя буде військова відповідь.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Gazeta.ua.

"На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова", – сказав президент.

Зеленський повідомив про проведення Ставки верховного головнокомандувача "по фронтовій і безпековій ситуації".

"Загальну доповідь зробив головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського", – сказав глава держави.

Президент подякувавав рятувальникам.

"Які від ночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою", – сказав Зеленський.




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Теги: Запоріжжя, війна, обстріл, Росія
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