Волинська важкоатлетка встановила рекорд України
Сьогодні, 02:17
Волинська спортменка, яка займається важкою атлетикою, вдало виступила на Кубку України та встановила національний рекорд.
Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи спортивної майстерності.
Кубок України з важкої атлетики відбувся 1 березня в місті Ужгород.
Спортсменка змінного складу ВОШВСМ Катерина Малащук у ваговій категорії до 45 кг посіла перші місця у ривку та поштовху. За сумою двоборства (134 кг) волинянка теж зайняла 1 місце.
Під час змагань важкоатлетка встановила нові рекорди України у даній ваговій категорії.
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Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи спортивної майстерності.
Кубок України з важкої атлетики відбувся 1 березня в місті Ужгород.
Спортсменка змінного складу ВОШВСМ Катерина Малащук у ваговій категорії до 45 кг посіла перші місця у ривку та поштовху. За сумою двоборства (134 кг) волинянка теж зайняла 1 місце.
Під час змагань важкоатлетка встановила нові рекорди України у даній ваговій категорії.
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