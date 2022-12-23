Волинська важкоатлетка встановила рекорд України





Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи спортивної майстерності.



Кубок України з важкої атлетики відбувся 1 березня в місті Ужгород.



Спортсменка змінного складу ВОШВСМ Катерина Малащук у ваговій категорії до 45 кг посіла перші місця у ривку та поштовху. За сумою двоборства (134 кг) волинянка теж зайняла 1 місце.



Під час змагань важкоатлетка встановила нові рекорди України у даній ваговій категорії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська спортменка, яка займається важкою атлетикою, вдало виступила на Кубку України та встановила національний рекорд.Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи спортивної майстерності.Кубок України з важкої атлетики відбувся 1 березня в місті Ужгород.Спортсменка змінного складу ВОШВСМ Катерина Малащук у ваговій категорії до 45 кг посіла перші місця у ривку та поштовху. За сумою двоборства (134 кг) волинянка теж зайняла 1 місце.Під час змагань важкоатлетка встановила нові рекорди України у даній ваговій категорії.

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