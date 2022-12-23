Волинська важкоатлетка встановила рекорд України

Волинська важкоатлетка встановила рекорд України
Волинська спортменка, яка займається важкою атлетикою, вдало виступила на Кубку України та встановила національний рекорд.

Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи спортивної майстерності.

Кубок України з важкої атлетики відбувся 1 березня в місті Ужгород.

Спортсменка змінного складу ВОШВСМ Катерина Малащук у ваговій категорії до 45 кг посіла перші місця у ривку та поштовху. За сумою двоборства (134 кг) волинянка теж зайняла 1 місце.

Під час змагань важкоатлетка встановила нові рекорди України у даній ваговій категорії.
Волинська важкоатлетка встановила рекорд України

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, важка атлетика, рекорд
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