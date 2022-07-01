Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир





Для цього місто отримало грант на 3,9 млн злотих з фондів Євросоюзу, йдеться на rybnik.naszemiasto.pl, - пише



Пусті будівлі облаштують на нові соціальні квартири для біженців з України. Головною метою проєкту є збільшення кількості доступних та відносно дешевих квартир у Рибніку, що дозволить полегшити українцям процес здобуття фінансової незалежності в Польщі.



Кошти гранту покриють 100% запланованих витрат на ремонт квартир, кошти міського бюджету не залучатимуть. Місто лише проведе відкритий тендер на виконання необхідних робіт. Житло повинне бути готовим до кінця 2023 року.

Після того, як біженці з України вже не потребуватимуть житла, всі відремонтовані квартири передадуть місту як соціальні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 40 помешкань, які наразі покинуті і не використовуються у польському місті Рибнік Сілезького воєводства, відремонтують та передадуть для проживання біженцям з України.Для цього місто отримало грант на 3,9 млн злотих з фондів Євросоюзу, йдеться на rybnik.naszemiasto.pl, - пише Район.Закордон. Пусті будівлі облаштують на нові соціальні квартири для біженців з України. Головною метою проєкту є збільшення кількості доступних та відносно дешевих квартир у Рибніку, що дозволить полегшити українцям процес здобуття фінансової незалежності в Польщі.Кошти гранту покриють 100% запланованих витрат на ремонт квартир, кошти міського бюджету не залучатимуть. Місто лише проведе відкритий тендер на виконання необхідних робіт. Житло повинне бути готовим до кінця 2023 року.Після того, як біженці з України вже не потребуватимуть житла, всі відремонтовані квартири передадуть місту як соціальні.

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