Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули





Про це Андрій Єрмак.



"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб", - йдеться в повідомленні.



Вранці 9 березня від артобстрілу загинуло троє людей: дві людини на зупинці й одна – співробітник магазину, повідомили у Херсонській ОВА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 березня, Росія завдала удару по Херсону.Про це повідомив голова Офісу президента"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб", - йдеться в повідомленні.Вранці 9 березня від артобстрілу загинуло троє людей: дві людини на зупинці й одна – співробітник магазину, повідомили у Херсонській ОВА.

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