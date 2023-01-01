Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули

Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули
Сьогодні, 9 березня, Росія завдала удару по Херсону.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб", - йдеться в повідомленні.

Вранці 9 березня від артобстрілу загинуло троє людей: дві людини на зупинці й одна – співробітник магазину, повідомили у Херсонській ОВА.

Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули

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Теги: Росія, Україна, війна
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