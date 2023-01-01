У Луцьку водій закрив номерний знак світловідбиваючою плівкою

У Луцьку водій закрив номерний знак світловідбиваючою плівкою
У Луцьку водій закрив номерний знак світловідбиваючою плівкою: патрульні склали на нього адміністративні матеріали.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На вулиці Гордіюк поліцейські помітили автомобіль марки BMW, державний номерний знак якого був обклеєний світловідбиваючою плівкою. Вона унеможливлює фіксацію номерного знака технічними приладами вимірювання швидкості.

На порушника інспектори склали постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) КУпАП. За таке правопорушення передбачено штраф у сумі 1 190 гривень.

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Теги: Луцьк, водій, патрульні
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