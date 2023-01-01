Погода на завтра, 10 червня, у Луцьку та Волинській області

У суботу, 10 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі +13-18°, вдень +19-24°.За даними Sinoptik, хмарна погода у Луцьку протримається увесь день. Дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на сильний дощ.: 10 червня відзначається день пам'яті преподобного Микити сповідника. Святий Микита в народі вшановується як сторож гусей, тому по-простому його називають Гусятником. Гуси з весни вимагають ретельного догляду, оскільки гусенята в цей час часто гинуть. Щоб врятувати їх від гибелі народ і дав їм святого покровителя. У народі вважається – якщо день тихий, то урожай буде хорошим. Слідкували також за конюшиною: "Конюшина зближує листочки – до негоди".