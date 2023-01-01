У луцькому соборі Святої Трійці знов досліджують підземелля. ВІДЕО





Про це Віктор Баюк.



З його слів, першу святиню на цьому місці звів литовський князь Вітовт, згодом собор збудував луцький єпископ Юрій Фальчевський. Після пожежі 1781 року собор перестав існувати. Зараз це територія Луцького історико-культурного заповідника, – каже Віктор Баюк.



Що вже вдалося знайшли

Станом на 9 червня, сказав Віктор Баюк, археологи виявили чотири кімнати і розчистили вхід до вівтаря собору. Говорить: який час будівництва цих споруд – встановити наразі складно.



"Через те, що собор був побудований князем Вітовтом, але не було відомо, чи він був побудований дерев’яний, чи цегляний. Бо пізніше споруда вже іншим князем, яка була побудована, то вона була цегляна. Зараз ми з’ясовуємо по цеглі", – каже археолог.



У складі Волинської археологічної експедиції на цьому об’єкті працюють студенти-археологи. Усього – 12 людей. Як розповів студент-археолог Богдан Омельчук, із підземель вже вибрали майже шість тонн землі і цегли, й складності в роботі додає різкий спуск.



"Ми забезпечили сходи дерев’яним покриттям для того, щоб вони не руйнувалися, поки ми займаємось цією роботою. А вони мають кут через те, що вони рідко використовувались", – зазначив археолог.



Цілу цеглу різних форматів, зазначив Богдан Омельчук, сортують. "Це декоративна цегла, яка використовувалась для того, щоб красиво це все оздобити. Ось таких форм цікавих вона буває. Те, що ми знайшли, то видно, що вона заокруглена. І вони робили з того красу того підземелля", – каже студент.



Правлячий єпископ Луцької дієцезії римокатолицької церкви Віталій Скомаровський розповів, що ймовірно під вівтарною частиною є невідкриті приміщення, тож археологам і науковцям ці відкриття будуть цікаві.



"Після кафедрального храму тут не залишилось сліду. Тут все було закрито, далі ми почали упорядковувати фундаменти. Це стара історія наша, може трохи призабута", – сказав єпископ.



Волинська археологічна експедиції працюватиме на цій локації, додав Віктор Баюк, до кінця червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Археологи відновили розкопки відкритого 2021-го року підземелля кафедрального собору Святої Трійці римокатолицької церкви в обласному центрі Волині.Про це Суспільному розповів заступник директора адміністрації Державного історико-культурного заповідника в ЛуцькуЗ його слів, першу святиню на цьому місці звів литовський князь Вітовт, згодом собор збудував луцький єпископ Юрій Фальчевський. Після пожежі 1781 року собор перестав існувати. Зараз це територія Луцького історико-культурного заповідника, – каже Віктор Баюк.Станом на 9 червня, сказав Віктор Баюк, археологи виявили чотири кімнати і розчистили вхід до вівтаря собору. Говорить: який час будівництва цих споруд – встановити наразі складно."Через те, що собор був побудований князем Вітовтом, але не було відомо, чи він був побудований дерев’яний, чи цегляний. Бо пізніше споруда вже іншим князем, яка була побудована, то вона була цегляна. Зараз ми з’ясовуємо по цеглі", – каже археолог.У складі Волинської археологічної експедиції на цьому об’єкті працюють студенти-археологи. Усього – 12 людей. Як розповів студент-археолог Богдан Омельчук, із підземель вже вибрали майже шість тонн землі і цегли, й складності в роботі додає різкий спуск."Ми забезпечили сходи дерев’яним покриттям для того, щоб вони не руйнувалися, поки ми займаємось цією роботою. А вони мають кут через те, що вони рідко використовувались", – зазначив археолог.Цілу цеглу різних форматів, зазначив Богдан Омельчук, сортують. "Це декоративна цегла, яка використовувалась для того, щоб красиво це все оздобити. Ось таких форм цікавих вона буває. Те, що ми знайшли, то видно, що вона заокруглена. І вони робили з того красу того підземелля", – каже студент.Правлячий єпископ Луцької дієцезії римокатолицької церкви Віталій Скомаровський розповів, що ймовірно під вівтарною частиною є невідкриті приміщення, тож археологам і науковцям ці відкриття будуть цікаві."Після кафедрального храму тут не залишилось сліду. Тут все було закрито, далі ми почали упорядковувати фундаменти. Це стара історія наша, може трохи призабута", – сказав єпископ.Волинська археологічна експедиції працюватиме на цій локації, додав Віктор Баюк, до кінця червня.

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