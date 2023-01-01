17-річна волинянка стала чемпіонкою України

17-річна волинянка стала чемпіонкою України
Нещодавно у Львові проходив командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 р. н. та молодших.

Під час змагань вдало виступила легкоатлетка з Ковеля Руфіна Котік. Про це повідомляють у Ковельській міській раді.

Серед 24 команд, які взяли участь в чемпіонаті, збірна Волинської області, яку представляли також вихованці КДЮСШ ім.Є.Кондратовича, посіла IV місце.

Ковельська легкоатлетка Котік Руфіна стала чемпіонкою України з бігу на дистанції 200 м, а Уляна Степанюк завоювала бронзову медаль з бігу на дистанції 100 м та 200 м.

Покращили свої особисті результати: Аліна Гусар — з стрибків в довжину, Діана Примачук — з бігу (400 м), Соломія Чайка — з метання молота та списа, Ольга Остапчук та Софія Ліщук — з метання молота.

Вітаємо ковельських легкоатлетів та їх тренерів-викладачів — Петра Карпука, Аллу Повх та Олену Клімашевську з результативним виступом на чемпіонаті України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, Україна, чемпіонат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкриють парк динозаврів: добрі новини від ВолиньPost за 9 червня
Сьогодні, 23:14
Волинь виділила 400 тисяч на військово-патріотичні табори та інші заходи
Сьогодні, 22:59
17-річна волинянка стала чемпіонкою України
Сьогодні, 22:13
У луцькому соборі Святої Трійці знов досліджують підземелля. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
У Луцьку території дитсадків очищують від автомобільних шин
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
Священник з Волині вишиває ікони, рушники та сорочки для рідних. ВІДЕО Священник з Волині вишиває ікони, рушники та сорочки для рідних. ВІДЕО
02 червень, 08:35
У Луцьку – чемпіонат України з військово-прикладного семиборства. ФОТО У Луцьку – чемпіонат України з військово-прикладного семиборства. ФОТО
04 травень, 02:17
Волинська метальниця завоювала золото на чемпіонаті України Волинська метальниця завоювала золото на чемпіонаті України
25 лютий, 02:17
«Віталій був вихований на козацьких піснях»: матері воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина «Віталій був вихований на козацьких піснях»: матері воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина
22 лютий, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкриють парк динозаврів: добрі новини від ВолиньPost за 9 червня
Сьогодні, 23:14
 0
Волинь виділила 400 тисяч на військово-патріотичні табори та інші заходи
Сьогодні, 22:59
 0
17-річна волинянка стала чемпіонкою України
Сьогодні, 22:13
 0
У луцькому соборі Святої Трійці знов досліджують підземелля. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
У Луцьку території дитсадків очищують від автомобільних шин
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8