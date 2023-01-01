17-річна волинянка стала чемпіонкою України

Нещодавно у Львові проходив командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 р. н. та молодших.Під час змагань вдало виступила легкоатлетка з Ковеля. Про це повідомляють у Ковельській міській раді.Серед 24 команд, які взяли участь в чемпіонаті, збірна Волинської області, яку представляли також вихованці КДЮСШ ім.Є.Кондратовича, посіла IV місце.Ковельська легкоатлеткастала чемпіонкою України з бігу на дистанції 200 м, азавоювала бронзову медаль з бігу на дистанції 100 м та 200 м.Покращили свої особисті результати: Аліна Гусар — з стрибків в довжину, Діана Примачук — з бігу (400 м), Соломія Чайка — з метання молота та списа, Ольга Остапчук та Софія Ліщук — з метання молота.Вітаємо ковельських легкоатлетів та їх тренерів-викладачів — Петра Карпука, Аллу Повх та Олену Клімашевську з результативним виступом на чемпіонаті України.