17-річна волинянка стала чемпіонкою України
Сьогодні, 22:13
Нещодавно у Львові проходив командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 р. н. та молодших.
Під час змагань вдало виступила легкоатлетка з Ковеля Руфіна Котік. Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Серед 24 команд, які взяли участь в чемпіонаті, збірна Волинської області, яку представляли також вихованці КДЮСШ ім.Є.Кондратовича, посіла IV місце.
Ковельська легкоатлетка Котік Руфіна стала чемпіонкою України з бігу на дистанції 200 м, а Уляна Степанюк завоювала бронзову медаль з бігу на дистанції 100 м та 200 м.
Покращили свої особисті результати: Аліна Гусар — з стрибків в довжину, Діана Примачук — з бігу (400 м), Соломія Чайка — з метання молота та списа, Ольга Остапчук та Софія Ліщук — з метання молота.
Вітаємо ковельських легкоатлетів та їх тренерів-викладачів — Петра Карпука, Аллу Повх та Олену Клімашевську з результативним виступом на чемпіонаті України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Під час змагань вдало виступила легкоатлетка з Ковеля Руфіна Котік. Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Серед 24 команд, які взяли участь в чемпіонаті, збірна Волинської області, яку представляли також вихованці КДЮСШ ім.Є.Кондратовича, посіла IV місце.
Ковельська легкоатлетка Котік Руфіна стала чемпіонкою України з бігу на дистанції 200 м, а Уляна Степанюк завоювала бронзову медаль з бігу на дистанції 100 м та 200 м.
Покращили свої особисті результати: Аліна Гусар — з стрибків в довжину, Діана Примачук — з бігу (400 м), Соломія Чайка — з метання молота та списа, Ольга Остапчук та Софія Ліщук — з метання молота.
Вітаємо ковельських легкоатлетів та їх тренерів-викладачів — Петра Карпука, Аллу Повх та Олену Клімашевську з результативним виступом на чемпіонаті України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
17-річна волинянка стала чемпіонкою України
Сьогодні, 22:13
У Луцьку території дитсадків очищують від автомобільних шин
Сьогодні, 20:30
Медіа