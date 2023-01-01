У Луцьку території дитсадків очищують від автомобільних шин

У Луцьку території дитсадків очищують від автомобільних шин
Станом на 8 червня старі автомобільні шини уже вивезли з територій 22-х закладів дошкільної освіти Луцької громади. Усього дитсадків в Луцьку й прилеглих селах є пів сотні.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.

Наразі комунальники «Луцькспецкомунтрансу» вивезли старі автомобільні шини з території 16 дитсадків, ще з шести дитсадків шини прибирали батьки самостійно.

«ЛПЗ ми очистили, центральний район мали вчора доробити. З 40-го частково вивезли – половину допомогли батьки і ще половина шин залишилась. Залишиться район Балки, 33-ій», – сказала посадовиця.

Найбільше старих шин зафіксували на територіях таких дитсадків:

230 шин – дитсадок № 45 у селі Жидичин Луцької ТГ;
216 шин – дитячий садок № 3 на проспекті Молоді, 10Б;
162 шини – дитячий садок №1 на вулиці Домни Гордіюк, 25;
150 шин – дитячий садок № 39 на вулиці Маковського, 2А;
120 шин – дитячий садок № 6 на вулиці Архітектора Мельницького, 9.
Як додала Оксана Лисак, першочергово з територій 50 дитсадків громади мали демонтувати 2 808 старих шин, однак до завершення демонтажу їх буде більше.

«Було дуже багато в Жидичині. То вони (комунальники – ред.) робили десь чотири виїзди. А в машину влазить приблизно 50-60 шин. Багато шин в нових районах як 33-ій. Вже по закінченню демонтажу ми будемо все чітко обліковувати, бо потрібно буде платити за утилізацію і саме за вагу», – додала посадовиця.

Зі слів Оксани Лисак, на збір та вивезення шин із дитсадків на один майданчик у селі Брище Луцького району, чим нині на платній основі займається КП «Луцькспецкомунтранс», з кошторису міського природоохоронного фонду виділили 100 тисяч гривень. Наступним етапом стане утилізація й переробка.

«Вони 25 виїздів зроблять, заберуть і звезуть на майданчик. Тоді шукатимемо фірму, яка буде ці шини переробляти. Є фірма, яка дійсно переробляє на крихту зі шини і потім використовує при будівництві доріг. Нам як екологам важливо, щоб воно дійсно пішло на переробку», – каже посадовиця.

Повну утилізацію старих шин в Луцькій ТГ, додала екологиня, планують завершити до кінця цього року.

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Теги: шини, дитсадки, Луцька громада
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