На Волині підприємець привласнив 150 тисяч на ремонті школи

Віталій Попідоха свою провину визнав і підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд оштрафував його на 34 тис. грн.



Про це пише



Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, ремонт виконували в школі в селищі Цумань у 2019-2021 роках. Підприємство обвинуваченого займалось ремонтом майданчика та під'їзду. При цьому, як встановило слідство, він декілька разів вносив завищені дані про вартість матеріалів, обсяг і вартість робіт у офіційні документи. Через це він отримав зайвих 150 тис. грн.



Чоловікові вручили підозри за ч. 1 ст. 191 ККУ (привласнення майна), ч. 1, 3 і 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Йому загрожувало до п'яти років ув'язнення.



Однак відомо, що в процесі розслідування чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Вікторія Корецька на засіданні 1 червня цю угоду затвердила. Чоловіка визнали винним за всіма вказаними статтями і призначили йому 34 тис. грн штрафу. Крім того, він повинен заплатити 12,6 тис. грн за проведені експертизи.



Зауважимо, що вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Хоча судячи з того, що обвинувачений і прокурор підписали угоду, то апеляції подавати не будуть.



Свій ФОП Віталій Попідоха зареєстрував у 2006 році в Чернівецькій області. Згідно з даними на YouControl, його основним видом діяльності є роздрібна торгівля поза магазинами. Але, окрім цього, підприємець також займається будівництвом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд оштрафував підприємця, який привласнив 150 тис. грн під час ремонту школи на Волині.свою провину визнав і підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд оштрафував його на 34 тис. грн.Про це пише Zaxid.net Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, ремонт виконували в школі в селищі Цумань у 2019-2021 роках. Підприємство обвинуваченого займалось ремонтом майданчика та під'їзду. При цьому, як встановило слідство, він декілька разів вносив завищені дані про вартість матеріалів, обсяг і вартість робіт у офіційні документи. Через це він отримав зайвих 150 тис. грн.Чоловікові вручили підозри за ч. 1 ст. 191 ККУ (привласнення майна), ч. 1, 3 і 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Йому загрожувало до п'яти років ув'язнення.Однак відомо, що в процесі розслідування чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Вікторія Корецька на засіданні 1 червня цю угоду затвердила. Чоловіка визнали винним за всіма вказаними статтями і призначили йому 34 тис. грн штрафу. Крім того, він повинен заплатити 12,6 тис. грн за проведені експертизи.Зауважимо, що вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Хоча судячи з того, що обвинувачений і прокурор підписали угоду, то апеляції подавати не будуть.Свій ФОП Віталій Попідоха зареєстрував у 2006 році в Чернівецькій області. Згідно з даними на YouControl, його основним видом діяльності є роздрібна торгівля поза магазинами. Але, окрім цього, підприємець також займається будівництвом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію