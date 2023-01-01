На Волині підприємець привласнив 150 тисяч на ремонті школи

На Волині підприємець привласнив 150 тисяч на ремонті школи
Суд оштрафував підприємця, який привласнив 150 тис. грн під час ремонту школи на Волині. Віталій Попідоха свою провину визнав і підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд оштрафував його на 34 тис. грн.

Про це пише Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, ремонт виконували в школі в селищі Цумань у 2019-2021 роках. Підприємство обвинуваченого займалось ремонтом майданчика та під'їзду. При цьому, як встановило слідство, він декілька разів вносив завищені дані про вартість матеріалів, обсяг і вартість робіт у офіційні документи. Через це він отримав зайвих 150 тис. грн.

Чоловікові вручили підозри за ч. 1 ст. 191 ККУ (привласнення майна), ч. 1, 3 і 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Йому загрожувало до п'яти років ув'язнення.

Однак відомо, що в процесі розслідування чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Вікторія Корецька на засіданні 1 червня цю угоду затвердила. Чоловіка визнали винним за всіма вказаними статтями і призначили йому 34 тис. грн штрафу. Крім того, він повинен заплатити 12,6 тис. грн за проведені експертизи.

Зауважимо, що вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Хоча судячи з того, що обвинувачений і прокурор підписали угоду, то апеляції подавати не будуть.

Свій ФОП Віталій Попідоха зареєстрував у 2006 році в Чернівецькій області. Згідно з даними на YouControl, його основним видом діяльності є роздрібна торгівля поза магазинами. Але, окрім цього, підприємець також займається будівництвом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ремонт школи, підприємець, суд, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку території дитсадків очищують від автомобільних шин
Сьогодні, 20:30
Погода на завтра, 10 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
На Волині підприємець привласнив 150 тисяч на ремонті школи
Сьогодні, 19:36
П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок
Сьогодні, 19:00
На Луганщині 90 окупантів втекли з поля бою, — Генштаб
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
Посадовицю міськради на Волині спіймали на корупції Посадовицю міськради на Волині спіймали на корупції
07 червень, 17:55
На Волині суд оштрафував 23-річного хлопця, який уп'яте намагався втекти з країни На Волині суд оштрафував 23-річного хлопця, який уп'яте намагався втекти з країни
07 червень, 13:10
На Волині оштрафували водія, який намагався відкупитися за нетверезе кермування На Волині оштрафували водія, який намагався відкупитися за нетверезе кермування
04 червень, 21:44
На Волині водій кросовера, який п’яним влетів у відбійник, намагався обдурити суд На Волині водій кросовера, який п’яним влетів у відбійник, намагався обдурити суд
28 травень, 06:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку території дитсадків очищують від автомобільних шин
Сьогодні, 20:30
 0
Погода на завтра, 10 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині підприємець привласнив 150 тисяч на ремонті школи
Сьогодні, 19:36
 0
П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок
Сьогодні, 19:00
 0
На Луганщині 90 окупантів втекли з поля бою, — Генштаб
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8